तारीख़ 15 मई, 2026. रोज़मर्रा के कामों के बीच एक परेशान कर देने वाली ख़बर देखकर मैं कुछ देर के लिए सन्न रह गई: गुजरात के सूरत में साड़ी पैकेजिंग के एक कारखाने से 93 बच्चों को छुड़ाया गया. मैंने मन ही मन दुआ की कि काश उन बच्चों में अब्बास भी होता.

हल्की रोशनी वाले, सीलन भरे एक कमरे में मैं एक दुबले-पतले बच्चे के बगल में बैठी. कमरे में कपड़ों के रेशों से आने वाली गंध फैली हुई थी. वह बच्चा अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था. सुनहरे धातु से बने ज़री के धागों से वह कपड़ों पर उड़ते हुए पंछियों, खेतों में लहलहाती फ़सलों के बारीक नमूने उकेर रहा था. लकड़ी के फ्रेम पर साड़ी तनी हुई थी, और अपने हाथों में बेहद महीन आरी की सुई लेकर वह एक-एक करके उस पर मोती, सितारे और कुछ कीमती नग लगा रहा था. उसका कौशल कमाल का था. उसके नाख़ूनों में पिछले दिन की जमी हुई मैल भरी थी.

अब्बास भी उस कमरे में क़ैद बाक़ी बच्चों जैसा ही दिखता था. बड़ी-बड़ी बुझी हुई आंखें और लंबी, फुर्तीली उंगलियां - जिनके बारे में कारखाने के मालिक दावा करते थे कि ज़री की साड़ियों पर इतनी बारीकी से काम करने के लिए उनसे बेहतर दूसरा कोई नहीं हो सकता. हल्के-से सिर हिलाने और सुई को लगातार चलाते रहने के अलावा अब्बास के पास कहने के लिए कुछ नहीं था. वह जैसे सामान्य जीवन से पूरी तरह कट चुका था. उसे न समय का पता था, न तारीख़ का, न दिन का और न साल का.

उसने कहा, “मैं स्कूल जाने का सपना नहीं देखता.” जब मैंने धीरे-धीरे करके उससे कुछ और सवाल पूछे, तो वह फुसफुसाकर बोला, “मैं पतंग भी नहीं उड़ाता.” वह अपने ग़रीब परिवार का इकलौता सहारा था. उसने बताया कि रात में वह या तो उन्हीं लकड़ी के फ्रेमों के बीच कारखाने की फ़र्श पर सोता है, जिन पर वह दिन भर काम करता है या फिर कारखाने के शटर के बाहर बने कंक्रीट के फुटपाथ पर सो जाता है. उस अंधेरे और घुटन भरे, बिना हवा वाले कारखाने की गर्द भरी छत ही अब्बास का आसमान थी. मुझे नहीं लगता कि उसे कभी उस कारखाने से बाहर निकलने का मौक़ा मिला होगा.

लेकिन तब से अब्बास मेरी यादों में मेरे साथ चलता है. आज जब मैंने यह ख़बर देखी, तो मन हुआ कि ख़बर की सुर्खियों को एक गीत में ढाल दूं. गिटार के सी माइनर सुर में इस दुःख को पिरो दूं. लेकिन कोई भी शब्द उस दर्द को थाम लेने के लिए काफ़ी नहीं है. यह गीत उस दमघोंटू अहसास को बयां नहीं कर सकती जिसे मैं उस दिन अपने साथ घर लेकर आई थी, जब मैं पहली बार अब्बास से मिली थी.