૧૫ મે ૨૦૨૬. એક સમાચારે મારું મન ખરાબ કરી નાખ્યું અને મારા રોજિંદા કામમાં ખલેલ પડી: ગુજરાતના સુરતમાં સાડી પેકેજિંગ યુનિટમાંથી ૯૩ બાળકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા. હું મનોમન વિચારી રહી કે અબ્બાસ પણ તેમાંનો એક હોય તો સારું.
ઝાંખા પ્રકાશવાળા, ધૂંધળા, કપડાંના રેસાની ગંધથી ભરેલા ઓરડામાં હું એક માયકાંગલા બાળકની બાજુમાં બેઠી હતો. તે નીચે ઝૂકીને કામ કરી રહ્યો હતો. ધાતુના ચળકતા સોનેરી બુલિયન દોરાથી એ લચેલાં ખેતર અને ઉડતા પક્ષીઓની નજાકતભરી ભાત ભરી રહ્યો હતો. એક અકલ્પ્ય કુશળતા સાથે બારીક આરીને લાકડાની ફ્રેમ પર ભરાવેલી સાડી પર ફેરવી એ ચમકતા ટિક્ક, મણકાં અને કેટલાક કિંમતી પથ્થરોથી એક ભાત ગૂંથી રહ્યો હતો. તેના નખ પર હજુ ગઈકાલની ધૂળનું એક થર દેખાતું હતું.
અબ્બાસ તે સમયે તે રૂમમાં ફસાયેલા બીજા બધા છોકરાઓ જેવો જ દેખાતો હતો - મોટી, ખોખલી, લાંબી આંખો અને ચપળ આંગળીઓવાળો. એ કુમળી આંગળીઓ સાડી પર જરીનું ઝીણું ભરત કરવા માટે બીલીકુલ યોગ્ય છે એવો એ યુનિટના માલિકોનો દાવો હતો. માથું ધુણાવીને ભરેલી હામી અને સોયથી પદ્ધતિસર એક પછી એક ગૂંથેલા ટાંકા સિવાય અબ્બાસ પાસે મને આપવા માટે કંઈ નહોતું. એવું લાગતું હતું કે એ આ સામાન્ય જનજીવનની સાવ બહાર વસતો હતો, સમય, તારીખ, દિવસ કે વર્ષ વિષે એને કોઈ ગતાગમ નહોતી.
"હું શાળાએ જવાનાં સપનાં જોતો નથી," તેણે કહ્યું. "અને હું પતંગ પણ ઉડાડતો નથી," મારા પ્રશ્નોનો મારો ચાલુ રહ્યો એટલે એ હળવેથી બોલ્યો. એ જ તો હતો જે એના નિરાધાર પરિવારને તરતો રાખી રહ્યો હતો. રાતે તે ત્યાં જ જે ફ્રેમ પર એ દિવસભર કામ કરતો એની વચ્ચે જમીન પર સૂઈ જતો અથવા શટરની બહાર કોંક્રીટની ફૂટપાથ પર. આ જૂનાપુરાણા કારખાનાંની અંધારાભરી ભૂખરી છત જ અબ્બાસ માટે આકાશ સમાન હતી. મને નથી લાગતું કે તેને ક્યારેય કારખાનાની બહાર પગલું માંડ્યું હોય.
બસ ત્યારથી લઈને અબ્બાસ મારા વિચારોમાં સાથે ને સાથે રહેલો. જ્યારે મેં સમાચાર જોયા, ત્યારે મને એ હેડલાઇન્સને ગીત બનાવીને ગાવાનું મન થયેલું, ગિટાર પર સી માઇનર પર એના દર્દને વહાવી દેવાનું. પણ એ રૂપકમાં મઝા નથી. એ દિવસે એને મળ્યા બાદ હું જે ભારેખમ દુઃખ લઈને ઘેર પાછી ફરેલી એનો ભાર એ રૂપક ભમી શકે એમ નહોતું.