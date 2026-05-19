एक अन्य सफ़ाई कर्मचारी, ज़ोन 5 के 49 वर्षीय अशोक कुमार, कथित तौर पर मधुमेह की बीमारी और बकाया किराए तथा बच्चों की शिक्षा के ख़र्चों से पैदा हुए गहरे तनाव से जूझ रहे थे. बीते साल 5 सितंबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई.

टी. रविकुमार के अंतिम संस्कार में शामिल कई मज़दूरों ने कहा, “हम सब इसी तरह मरने वाले हैं. अब यही एकमात्र रास्ता लगता है, और कोई रास्ता नहीं बचा.”

उनकी बातें कई रातों तक मुझे सोने नहीं दे सकीं. लेकिन तब मुझे अहसास हुआ कि यह पीड़ा क्षणिक नहीं थी. वे स्वयं 130 दिनों से अधिक समय से बिना नींद, अनिश्चितता, भूख और भय के बोझ तले जी रहे थे.

इस साल 3 जनवरी 2026 को, रविकुमार की मृत्यु के 16वें दिन, सैकड़ों मज़दूर चेन्नई के मिंट इलाक़े के पास एक क़ब्रिस्तान में इकट्ठा हुए और एक बेहद प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया. दो मज़दूर यह घोषणा करते हुए मृत शरीरों की तरह ज़मीन पर लेट गए कि लंबे समय से जारी सरकारी और संस्थागत उपेक्षा ने उन्हें मौत के कगार तक पहुंचा दिया है.