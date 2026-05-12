अस्मीना के सात बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और चार बेटे हैं. क़रीब दस साल पहले उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी. अस्मीना कहती हैं, “लेकिन अब मैं शिक्षा की अहमियत समझती हूं.” उनकी दूसरी बेटी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी है, जबकि सबसे छोटी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है और फुटबॉल खेलती है.

अस्मीना गर्व से कहती हैं, “वह अभी रोहतक में एक टूर्नामेंट खेलने गई है.” उनकी बेटी पुलिस अधिकारी या फुटबॉल कोच बनना चाहती है. अस्मीना कहती हैं, “अब यहां लोगों की सोच बदल रही है. वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें.”

पड़ोसियों और रिश्तेदारों की आलोचना को नजरअंदाज़ करते हुए जब अस्मीना ने काम शुरू किया, तो उन्होंने भी इस सोच को बदलने में भूमिका निभाई. बाद में उन्होंने गांव के एकमात्र लड़कियों के स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई शुरू कराने के लिए अधिकारियों से अपील की. आज वहां क़रीब 100 लड़कियां पढ़ती हैं.

वह याद करते हुए कहती हैं, “यहां बच्चे पहले यूं ही घूमते रहते थे. मैं, ज़ुबैदा और कुछ दूसरी महिलाएं घर-घर गईं और परिवारों को बच्चों का सरकारी स्कूल में दाख़िला कराने के लिए मनाया. उसी साल क़रीब 70 बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और आज उनमें से कई के पास नौकरी है.”

अस्मीना ख़ुद कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन जब स्वयं सहायता समूह के ज़रिए मिलने वाले अधिकारी उन्हें पढ़ी-लिखी समझते हैं, तो उनका चेहरा खिल उठता है. ‘बरकत’ समूह की ओर से अलग-अलग प्रदर्शनियों और मेलों में हिस्सा लेने के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाक़ात करना भी उनके लिए गर्व की बात है.

वह कहती हैं, “लाल बत्ती वाली गाड़ियां मेरे घर रुकती हैं और पूरा गांव गर्व महसूस करता है. अब गांव के पढ़े-लिखे लोग भी हमारे काम का हिस्सा बनना चाहते हैं. पहले वे कहते थे कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना गुनाह है.”

अगर अस्मीना ने अपनी मां से चंगेरी बनाना न सीखा होता, तो यह सब संभव नहीं हो पाता. लेकिन अब उन्हें और ज़ुबैदा दोनों को चिंता है कि ये कला आगे बच पाएगी या नहीं. वे एक साथ कहती हैं, “आज की लड़कियां चंगेरी को बस अपनी मां की निशानी के तौर पर रखना चाहती हैं. और शायद एक दिन इसकी पहचान सिर्फ़ इतनी ही रह जाएगी.”

यह स्टोरी मृणालिनी मुखर्जी फ़ाउंडेशन (एमएमएफ़) की एक फ़ेलोशिप के तहत लिखी गई है.