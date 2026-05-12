अस्मिना के सात झिन लइका हवंय – तीन झिन बेटी अऊ चार झिन बेटा. दस बछर पहिली, ओकर सबले बड़े बेटी के बिहाव 18 बछर के उमर मं हो गे रहिस. फेर अब मंय पढ़ई-लिखई के महत्तम ला समझथों, वो ह कहिथे. ओकर दूसर बेटी ग्रेजुएशन पूरा कर ले हवय, फेर सबले छोटे बेटी 11 वीं क्लास मं हवय अऊ फुटबॉल खेलथे.

“ये बखत वो ह खेल खेले बर रोहतक मं हवय,” अस्मिना गरब ले मुचमुचावत बताथे, अऊ कहिथे के ओकर बेटी के सपना पुलिस अफसर धन फुटबॉल कोच बने के आय. “इहाँ लोगन मन के सोच बदलत हवय –अब वो मन चाहथें के लइका मन पढ़े-लिखें,” वो ह कहिथे.

ये सोच ला बदले मं अस्मिना के बड़े हाथ हवय; जब वो ह काम करे सुरु करिस, त वो ह परोसी अऊ रिस्तेदार मन के मीन-मेख निकारे ला मन मं नइ राखिस. येकर बाद वो ह अफसर मन ले बिनती करिस के गाँव के एकेच ठन नोनी मन के स्कूल ला उन्नत करके उहाँ 12 वीं क्लास तक के पढ़ई सुरु करे जाय – आज इहाँ करीबन 100 झिन नोनी मन पढ़थें.

“इहाँ लइका मन पहिली अइसनेच घूमत रहंय, जुबैदा, मंय अऊ कुछु दीगर माईलोगन मन घर घर जाके, परिवार मन ला समझायेंन के वो मन लइका मन ला सरकारी स्कूल मं भरती करवावेंय. वो बछर, करीबन 70 झिन लइका मन स्कूल जाय सुरु करिन अऊ वो मन ले कतको आज नउकरी करत हवंय,” वो ह सुरता करत बताथे.

अस्मिना खुदेच कभू स्कूल नइ गिस, फेर जब स्वयं-सहायता समूह के जरिया ले ओकर ले मिलेइय्या अफसर मन ये मन लेथें के वो ह पढ़े लिखे आय, त ओकर चेहरा मं उछाह भर जाथे. ओला जेन पहिचान अऊ मां मिउले हवय – जेन मं बरकत डहर ले लगाय अलग-अलग कतको प्रदर्सनी अऊ मेला मन मं प्रधानमंत्री अऊ मुख्यमंत्री ले मिले घलो सामिल हवय – ये ह ओकर बर एक ठन बड़े बात आय.

“लाल बत्ती लगे गाड़ी मन मोर घर के आगू खड़े होथें त जम्मो गाँव ह गरब करथे,” वो ह कहिथे. “अब त गाँव के पढ़े-लिखे लोगन मन घलो हमर काम मं जुरे ला चाहथें. पहिली वो मन कहंय के माईलोगन मन के घर ले निकरे गुनाह (दोस) आय.

ये सब्बो होय नइ रइतिस, गर अस्मिना ह अपन दाई ले चंगेरी बनाय के हुनर सीखे नइ रइतिस. अस्मिना अऊ जुबैदा, दूनोंच के चिंता हवय के काय ये दस्तकारी आगू बढ़त जाही. वो दूनों एके संग कहिथें, “आजकल के नोनी मन चंगेरी ला बस अपन दाई के चिन्हारी के रूप मं राखे ला चाहथें. अऊ एक दिन बस एक ठन चिन्हारी बनके रहि जाही.”

ये कहिनी मृणालिनी मुखर्जी फाउंडेशन (एमएमएफ ) के फेलोशिप के मदद ले लिखे गे हवय.