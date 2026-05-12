अस्मिना के सात गो बच्चा बाड़ें, तीन गो बेटी आ चार गो बेटा. उनकर बड़ बेटी के बियाह दस साल पहिले 18 बरिस के उमिर में हो गईल रहे. “बाकिर अब हमके शिक्षा के महत्व समझ में आवेला,” उ कहेली. उनकर दुसरकी बेटी स्नातक बाड़ी जबकि सबसे छोटकी कक्षा 11 में पढ़ेले आ फुटबॉल खेलेले.

“ए समय उ एगो टूर्नामेंट खातिर रोहतक गईल बा,” अस्मिना गर्व के संघे मुस्करा रहल बाड़ी. उनकी बेटी के सपना पुलिस अधिकारी या त फुटबॉल कोच बनला के हवे. “अब एइजा के लोगन के सोचे के ढंग बदल रहल बा. अब उ लोग चाहेला कि उनकर बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देवें,” उ आगे बतावेली.

पड़ोसी आ रिश्तेदार लोग के मीन मेख अनदेखी करत जब अस्मीना काम शुरू कइली, त ऊ एह सोच के बदले में बड़ भूमिका निभवली. बाद में उ अधिकारियन के याचिका दिहली कि गांव के एकमात्र कन्या विद्यालय कक्षा 12 तक बढ़ा दिहल जाओ. आज ओइजा करीब 100 गो लईकी लोग पढ़ रहल बाड़ी सन.

“एइजा के बच्चा कुल बिना मतलब इहां उहां घूमत रहें सन. जुबैदा, हम आ कुछ और मेहरारू लोग घर-घर जा के परिवारन के सरकारी स्कूल में बच्चन के नाम लिखावे खातिर समझाईं जा. ओ साल करीब 70 गो बच्चा स्कूल जाए शुरू कईलें सन आ ओमे से कईयन गो के लगे नौकरी बा,” उ याद करत कहेली.

अस्मिना अपने कबो स्कूल ना गईली. बाकिर जब स्व-सहायता समूह के माध्यम से मिले जुले वाला अधिकारी लोग बूझ लेला कि उ शिक्षित हई त उनकर मन प्रसन्न हो जाला. उनके जवन सम्मान आ सराहना मिलल बा, ओमे ‘बरकत’ समूह के अलग-अलग प्रदर्शनी आ मेलन में प्रधानमंत्री आ मुख्यमंत्री से मिलल शामिल बा. उनका खातिर ई गर्व के बात हवे.

“हमरी दरवाजा पर लाल बत्ती वाला गाड़ी रुकेली सन, त पूरा गांव के गर्व महसूस होला,” उ कहेली. “गांव के पढ़ल-लिखल लोग भी अब हमनी के काम के हिस्सा बनल चाहेला. पहिले लोग इहे कहे कि मेहरारू लोगन के बाहर निकलल गुनाह (पाप) हवे.”

अस्मीना आपन माई से चंगेरी बनावे के सिखले ना रहती, त ई सब संभव ना हो पाइत. लेकिन आज ऊ आ जुबैदा दूनो जानी ए बात के लेकर शंका में बाड़ी कि ई कला कब ले बच पाई. “छोट लईकी कुल खाली माई के निशानी के रूप में चंगेरी राखल चाहत बाड़ी सन,” उ लोग एक साथे कहेली, “आ एक दिन इहे कुल होई.”

स्टोरी मृणालिनी मुखर्जी फाउंडेशन (एमएमएफ) द्वारा फेलोशिप प्राप्त हवे.