दफ़्तरों में कार्यरत लोग ड्यूटी ख़त्म करके यहां पहुंचते थे. बुज़ुर्ग निवासी अपने परिवार और बच्चों के साथ आते थे. आसपास गोलगप्पे और दही-भल्ले बेचने वाले कई दुकानदार अक्सर प्रदर्शनकारियों को मुफ़्त में खिलाते थे. छात्र अपने जेब ख़र्च से ख़रीदे बिस्किट आपस में बांट लेते थे. दूसरे शहरों से भी खाना पहुंचता था. लोग स्विगी और ज़ोमैटो के ज़रिए खाना ऑर्डर करके भेजते थे, ताकि जिसे ज़रूरत हो वह खा पाए. खाने का मेन्यू युवाओं की पसंद के मुताबिक़ था, यानी पिज़्ज़ा, बिरयानी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और जुलाई की उमस से राहत देने के लिए कुछ पैकेटों में कार्डबोर्ड के हाथ वाले पंखे भी रखे होते थे. खाना इतना आने लगा कि सबसे व्यस्त दिनों में से एक दिन आयोजकों को अपील करनी पड़ी कि अब खाना भेजना बंद कर दें. उनके पास काफ़ी भोजन था और वे कुछ भी बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे.

जब 21 साल के लवकुश प्रजापति अपने साथी छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने आए, तो उनके पास सिर्फ़ 500 रुपए और घर से लाया हुआ टिफ़िन था. उन्हें यह पता नहीं था कि अगला खाना कहां मिलेगा या रात गुज़ारने का ठिकाना कहां होगा. वह उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के अतर्रा क़स्बे से आए थे.

वह बताते हैं, “लेकिन जंतर-मंतर पर इसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ी. हम सबको महसूस होता था, मानो हम एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हों.”

उनकी सबसे बड़ी चिंता पुलिस हिंसा थी. प्लास्टर में जकड़ा उनका बायां पैर एक लाल प्लास्टिक की कुर्सी पर टिका था. उन्होंने पारी से कहा, “मेरा टखना टूट गया है और प्लास्टर चढ़ा होने के बावजूद मुझे पांच घंटे तक हिरासत में रखा गया.” उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज में गर्दन, हाथ और पेट पर लगी चोटें भी हमें दिखाईं. उन्हें रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक एक पुलिस बस में खाना दिए बिना बंद रखा गया.