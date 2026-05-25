MON, MAY 25, 2026
পাথর ভাঙা হাড়ের চিড়ে গাঁথা গান
পারি’র প্রতিবেদক সংকেত জৈন স্থির করেছেন সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তত তিনশটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং একই সঙ্গে আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করবেন: গ্রামীণ জীবনের যে কোনও ঘটনা বা দৃশ্যকে ঘিরে একটি আলোকচিত্র তুলবেন এবং তারপর সেই আলোকচিত্রটির থেকে একটি স্কেচ তৈরি করবেন। পারি’র এই সিরিজে এটি সপ্তম প্রয়াস। স্লাইডারটি কোনও একটি দিকে টানলে আলোকচিত্রটি অথবা স্কেচটি সম্পূর্ণ দেখতে পাওয়া যাবে
“হাড়গোড় ভাঙা যে আমাদের কাজে প্রতিদিনকার ঝুঁকি,” হাতুড়ি তুলতে তুলতে বলেন ভীমাবাই পাওয়ার। ছবিতে যে কিলবিলে রেখায় ভরা হাত আপনি দেখছেন, তা ভীমাবাইয়ের। পাথরভাঙার কাজে নিযুক্ত দলিত ভূমিহীন অভিবাসী মজুর ভীমাবাই কর্ণাটকের বিজাপুর জেলার সিন্ধগি (গ্রামীণ) গ্রামের বাসিন্দা।
দেশান্তরি জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন সেই ১৫ বছর বয়সে। ভীমাবাইয়ের বয়স বর্তমানে তিরিশের গোড়ার দিকে বলে ঠাহর হয়।
তাঁর কথায়, "প্রতি বছর, ছয় মাস (নভেম্বর-এপ্রিল) আমরা পাথর ভাঙার জন্য মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে চলে যাই।“ বাকি ছয় মাস অবশ্য সিন্ধগি তালুকের মধ্যেই তিনি অন্যের জমিতে কাজের খোঁজে থাকেন।
পাথরের একটি ব্রাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় ১০০ কিউবিক ফুট) ছোটো ছোটো টুকরোয় ভাঙার কাজ করে তিনি ৩০০ টাকা পান। তিনি জানালেন, "২০০০ সালের গোড়ার দিকে, এই একই কাজের জন্য ৩০ টাকা করে পেতাম। একটি ব্রাস ভাঙতে আমাদের দু'দিন সময় লাগে – অবশ্য, যদি হাতটি না ভাঙে!"
হাড়ভাঙা খাটনির পাশাপাশি দারিদ্র্য-জর্জরিত পরিস্থিতি অভিবাসী জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। ভীমাবাই তাঁর স্বামীর সঙ্গে জরাজীর্ণ এক হলুদ প্লাস্টিকের তাঁবুতে থাকেন। যেখানে কাজ জোটে, তাঁদের তাঁবুটিও সেখানে বয়ে নিয়ে যান তাঁরা।
ভীমাবাইয়ের বাবা-মা পেশায় খেতমজুর ছিলেন। এই ছবিটি কোলাপুর জেলার রাধানগরী তহসিলের কাম্বলওয়াড়ি গ্রামে তোলা হয়েছিল, যেখানে সিন্ধগি (গ্রামীণ) গ্রামের ১০ জন মহিলা কাজ করছিলেন। তাঁরা জানালেন যে মহারাষ্ট্রের কোলাপুর, সাতারা এবং পুণে জেলার গ্রামগুলিতে কাজ করেছেন। তাঁদের স্বামীরাও পাথর শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। পুরুষেরা কাছের পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল পাথর ভেঙে ট্র্যাক্টরে করে নির্দিষ্ট কর্মস্থলে নিয়ে আসেন। মহিলারা তারপর পাথরগুলিকে ছোটো ছোটো টুকরোয় ভাঙেন। তাঁদের অনুমান, "দলের ১০-১২ জন পুরুষকে প্রতি ট্র্যাক্টর লোডে মাথাপিছু ১৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। তাঁরা দিনে যে পরিমাণ পাথর ভাঙেন, তা কমপক্ষে ১০ খানা ট্র্যাক্টর [১০ ব্রাস] বোঝাই পাথরের সমান।"
অভিবাসী মজুরদের সন্তানেরা তাঁদের সঙ্গেই থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ একদম দুধের শিশু, সাধারণত শাড়ি দিয়ে বানানো দোলনায় তারা ঘুমিয়ে থাকে। বেশিরভাগ বাচ্চাই মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছানোর আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়।
আঘাত খুবই আম ব্যাপার তাঁদের জীবনে। তবে কিনা, ভীমাবাই জানিয়ে দেন, "আঘাত পাওয়াটা কাজ বন্ধ করার কোনও অজুহাত হতে পারে না। অবস্থা খুব খারাপ হলে, আমাদের অগত্যা গ্রামে ফিরতে হয়।" কখনও কখনও পাথর ভাঙার সময়, ধারালো ছোটো ছোটো টুকরো ছিটকে অন্যান্য মজুরদের আঘাত করতে পারে। গাঙ্গুবাই বললেন, "ছোটোখাটো আঘাত লেগেই থাকে।" তাঁর বাঁ চোখে পাথরের টুকরোর চোট লেগে ক্ষত হয়েছিল।
বিকেল চারটেয়, প্রখর গরমের মধ্যে পাথর ভাঙার শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। মহিলারা পাঁচ মিনিটের জন্য জলপানের বিরতি নিলেন। দলবদ্ধ হয়ে বসে মারোয়াড়ি ভাষায় প্রকৃতির প্রতি নিবেদিত একটি গান ধরলেন। তাঁদের কথায়, "আমাদের পূর্বজরা রাজস্থান থেকে এসেছিলেন। আমরা মারোয়াড়ি, কন্নড় এবং মারাঠিতেও কথা বলতে পারি।”
