’’اگر ہر شخص اپنی بالکنی اور چھتوں پر اناج اگانے لگتا، تو ہمارے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔‘‘
ہم ایک کلاس روم میں ہیں، جہاں ہمیں شہری طالب علموں کو دیہی ہندوستان سے متعارف کرانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایک طالب علم کے ذریعہ کہی گئی یہ بات ایک خاموش دھماکہ کی مانند تھی۔ اگر ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے تو ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ پتہ بھی نہیں چلتا اور ان شہری بچوں کا ’ہر شخص‘ کے بارے میں ایک نظریہ بن جاتا۔ لیکن ہم نے اسے نظر انداز کرنے کے بجائے اس کو ایک بامعنی بحث شروع کرنے کی وجہ بنایا۔ کیا ایسا بھی کوئی گھر ہوتا ہے جس میں بالکنی، چھت یا کوئی کھلی جگہ نہ ہو؟
پیپلز آرکائیو آف رورل انڈیا کی تعلیم سے جڑی شاخ، پاری ایجوکیشن میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسے موقعوں کا استعمال کر کے دقیانوسی خیالات کو دور کریں اور طالب علموں کا نظریہ وسیع کریں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہندوستان کے شہروں کے اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے طالب علم ہماری کہانیوں کے ذریعے دیہات اور پسماندہ برادریوں کے ساتھ جڑیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ، ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ دیہی طالب علم اپنے سماج کے بارے میں لکھیں اور اپنی زندگیوں پر مبنی نصاب تیار کرنے میں شریک ہوں۔ ماریہ مونٹیسری نے کہا کہ ’سماج میں تبدیلی‘ تبھی آئے گی جب تعلیم میں تبدیلی آئے گی – جہاں طالب علم اپنے ملک میں رہنے والے الگ الگ لوگوں کی حقیقت کو دیکھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔
ہم اساتذہ کا یہ ماننا ہے کہ طالب علموں کو ’عالمی شہری‘ بنانے کی بھاگ دوڑ میں ہم نے انہیں اپنے آس پاس کی جگہوں سے اور دیہی ہندوستان سے ہی دور کر دیا ہے۔ ہندوستان کے اتنے لوگوں کو نظر انداز کر کے، اور نصاب میں انہیں شامل نہ کر کے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سماج اور جگہیں ہماری توجہ کے قابل نہیں۔ پاری کے بانی مدیر پی سائی ناتھ کا کہنا ہے: ’ہندوستان میں ایک ایسی نسل بڑی ہو رہی ہے، جو اپنے ملک میں رہ کر بھی اس سے اجنبی ہے۔‘