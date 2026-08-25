भूप के घर में बिजली नहीं थी और परिवार में पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चे के रूप में घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करने वाला भी कोई नहीं था. इसके अलावा समय-समय पर परिवार के मवेशियों की देखभाल की ज़िम्मेदारी भी उन पर रहती थी. मुझे याद है कि वह कई दिनों तक स्कूल से ग़ायब रहते थे. फिर लौटकर बताते थे कि वह उनके मवेशियों को लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध गोगामेड़ी पशु मेले में ले गए थे.

इसके कुछ समय बाद जब वे चौथी कक्षा में पहुंचे, तो उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और वे परिवार के बाक़ी सदस्यों की तरह दिहाड़ी मज़दूरी करने लगे. उस समय वे संगीतकारों के इस परिवार में इकलौते पढ़े-लिखे व्यक्ति थे. यह परिवार जिस नायक समुदाय से ख़ुद को जोड़ता है, उसकी साक्षरता दर 2011 में 57 प्रतिशत से कुछ अधिक ही थी.

आज केवल भादर भोपा और भंवर लाल ही रावणहत्था बजाने में सक्षम हैं, लेकिन भंवर लाल वापस से लोक कला की दुनिया में लौटना नहीं चाहते. इसके बजाय वे पास के भाडंग गांव में लगभग 10 बीघा ज़मीन (यानी 6.25 एकड़) पर बतौर बटाईदार काम करते हैं. वे पारी से कहते हैं, "इस काम में बहुत सम्मान है."

भादर के बड़े बेटे भागीरथ की उम्र अब पचास साल से ज़्यादा हो चुकी है. उन्हें भी पुराने दौर में लौटने का कोई शौक़ नहीं है. वे बीते दिनों की बात करते हुए बताते हैं कि कैसे उनकी आमदनी कम थी और जीवन की परिस्थितियां काफ़ी मुश्किल थी. उनका कहना है कि परिवार की संगीत परंपरा से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया. मेरठ के एक होटल में काम करने वाले भागीरथ अपने नए काम से ख़ुश हैं. वे कहते हैं, "अब हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं. जब ज़रूरत होती है, हमें पैसे मिल जाते हैं और हमारे पास सारी सुविधाएं हैं."

आजीविका का एक नया भरोसेमंद साधन मिलने के बावजूद धीरवास बड़ा का जीवन बड़ा कठिन है. यहां बिजली न होने के चलते रात में मिट्टी के लैंप जलाने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि बिजली का कनेक्शन इस गांव से बहुत दूर है. केवल 500 मीटर की दूरी पर आपको बिजली की पहुंच दिख जाएगी. लेकिन अभी तक धीरवास बड़ा के लोगों तक उसकी रोशनी नहीं पहुंची है. भादर भोपा के छोटे बेटे, 35 वर्षीय महेंद्र कहते हैं, "मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो, तो इसके लिए हमें मोहल्ले में किसी के घर जाकर फ़ोन चार्ज करने के लिए उनसे मदद मांगनी पड़ती है."

राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान मासिक पेंशन योजना जैसी कई योजनाएं जो ख़ासतौर पर वृद्धों के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ भादर भोपा और उनकी पत्नी कमला को बढ़ते डिजिटलीकरण और केवाईसी नियमों में परिवर्तन के चलते नहीं मिल पा रहा है. जिस बैंक में उनका खाता था, जब उसका विलय दूसरे बैंक में हुआ तो कुछ समय तक वे अपने खाते से कोई लेनदेन नहीं कर सके थे.