हिक मामले में, बैंक साल 2023 में हिक कारोबारी इदारे होटल सैंट्रो खे 1.4 किरोड़ रुपयनि जो क़र्ज़ु ॾिनो, जंहिं जी माहवार क़िस्त 1.9 लख रुपया ठही, जॾहिं त उन जी माहवार आमदनी रुॻो 43,000 रुपया हुई; गणेश ऐं युवराज ॿई हुन होटल में भाईवार आहिनि। अहिड़ी तरह होटल ऋतु लॉज खे 1.4 किरोड़ रुपयनि जो क़र्ज़ु ॾिनो वियो, जंहिं जी माहवार क़िस्त 1.9 लख रुपया हुई, जॾहिं त उन जी माहवार आमदनी रुॻो 36,000 रुपया हुई। हिक ॿिए मामले में हिक स्टोन क्रशर यूनिट खे 1.1 किरोड़ रुपया क़र्ज़ु ॾिनो वियो जंहिं जी माहवार क़िस्त 2.15 लख रुपया हुई, जॾहिं त उन जी माहवार आमदनी रुॻो 71,000 रुपयनि खां कुझु ई वधीक हुई।

हक़ीक़तूं बयान कंदे गणेश चयो, “इहे कारोबारी इदारा पंहिंजे असुलु आमदनी काग़ज़नि ते ज़ाहिरु नाहिनि कंदा पर असां मक़ामी माण्हू आहियूं ऐं असां खे ख़बर आहे त उन्हनि जी मार्केट में केतिरी हेसियत आहे। इन्हीअ बुनियाद ते असां इहे क़र्ज़ ॾिना।” हुन चयो त जगदाले जी रिपोर्ट में ॼाणायल माहवार आमदनी रुॻो काग़ज़ी अंग अखर आहिनि, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा त आर बी आई खे उन्हनि जे कम कार में को बि नुक़्सु न नज़रि आयो।

पोइ वञी थोरबोले खे इहा ॻाल्हि सम्झ में आई त बैंक जे हिक मुलाज़िम उन वक़्ति मथिसि कावड़ छो कई, जॾहिं हुन पंहिंजे क़र्ज़ जी दरख़्वास्त वारी फाईल ॾिसण घुरी हुई। खेसि चयो वियो हो त, “थोरा मञु जो तोखे क़र्ज़ु मिली रहियो आहे।” जेके क़र्ज़ उॻाड़ींदड़ एजंट थोरबोले जे घर में ज़बरदस्ती घिड़ी आया हुआ, उहे मथिसि उहो पैसो वापसि करण लाइ दॿाउ विझी रहिया हुआ जेको मुबीना तौर गणेश ऐं युवराज हड़प करे दिया हुआ।

थोरबोले जे बैंक स्टेटमेंट मां मालूमु थिए थो त हुन पारां 5 लख रुपयनि जी क़र्ज़ दरख़्वास्त ॾियण खां पोइ, टिनि महिननि अंदरि संदसि खाते में अलॻ अलॻ क़िस्तुनि ज़रिए 29 लख रुपयनि खां वधीक रक़म जमा थी हुई। पर तंहिं हूंदे बि, केतिरनि ई मौक़नि ते जमा थियल उहा रक़म साॻिए ई ॾींहुं मुकमिलु तौर ते युवराज जे खातनि में ट्रांसफ़र कुई वई। कुझु ॿियनि मौक़नि ते, उहा रक़म चेक ज़रिए कढाई वेई। थोरबोले जो खातो ॾिसंदे ई ॾिसंदे ख़ाली कयो वियो। हू चवे थो त हुन इन सॼे अरिसे दौरानि रुॻो 2.25 लख रुपया कढाया हुआ।

थोरबोल ॿुधायो त इहे माली ॾे-वठु इन करे संदसि नज़र खां रहिजी वयूं छाकाणि त खेसि फ़ोन ते एसएमएस ज़रिए इतिलाउ मिलण जी सहूलियत न हुई, ऐं पास बुक ज़रिए तफ़सीलुनि जी तसिदीक़ करणु इन करे मुश्किल हो जो कोविड-19 महामरीअ दौरानि बैंक मुलाज़िमनि सां मिलण ते सख़्तु पाबंदियूं हुयूं।

समाजी कार्यकर्ता देशपांडे पिणु बैंक जी बेज़ाब्तगीअ ख़िलाफ़ु बार्शी पुलीस स्टेशन में शिकायत दाख़िलु कराई हुई। उन शिकायत ऐं आडिट रिपोर्ट जे बुनियाद ते कोऑपरेशन कमिशनरु पूने पारां हिक जाच शुरू कई वेई। इन कमेटीअ जी रिपोर्ट, जेका जनवरी 2026 में साम्हूं आई, तंहिं अॻु आयल रिपोर्टुनि जी तसिदीक़ कंदे ॼाणायो त उन में बैंक पारां ॾिनल 24 कर्ज़नि में बेक़ाइदगी हुई, जिनि में राऊत ऐं संदसि माइटनि खे ॾिनल क़र्ज़ बि शामिल हुआ।

देशमुख जो इल्ज़ामु आहे त अवामी नुमाइंदा, सियासी कारकुन ऐं हलंदीअ अवारा वापारी सहकारी बैंकुनि जो नाजाइज़ इस्तेमाल करे रहिया आहिनि। डिसम्बरु 2025 में, हुन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाऊंटस ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) में बैंक जे चार्टर्ड एकाउंटन्ट ख़िलाफ़ उन बेक़ाइदगीअ खे नज़रअंदाज़ करण ते शिकायत दाख़िलु कराई। हू चवे थो त, “पर हिते कंहिं जे बि का जवाबदारी तइ नाहे।”