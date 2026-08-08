उहो डिसम्बरु 2021 जो हिक सर्द सुबुह जो वक़्तु हो। महाराष्ट्र जे सोलापुर ज़िले में पुलीस अॻुवाण जी आफ़ीस ॾांहुं 70 किलोमीटर वेंदे रस्तनि ते धुंद छांयल हुई, जंहिं तां अमर थोरबोले वञी रहियो हो। संदसि हथ में डीज़ल जो हिकु केन ऐं माचीसु हो।
थोरबोले पंहिंजी बाईक बीहारी, होरियां होरियां केन जो ढकणु खोलियो ऐं पुलीस स्टेशन ॾांहुं वधंदे पंहिंजे सॼे बदन ते डीज़ल ओते छॾियो। हुन माचीस जी तीली ॿारी पहिरियां बाहि जो भभिको थियो, पोइ पुलीस पहुती।
इन वाक़िए खां ॿ महीना अॻु, संदसि शहर बार्शीअ में क़र्ज़ु उॻाड़ींदड़ ऐजन्टनि 38 सालनि जे थोरबोले ऐं संदसि कुटुंब खे धमकियूं ॾियणु शुरू कयूं। मथिसि उन क़र्ज़ जी ज़िमेवारी मढ़ी वई, जेको संदसि घुरियल रक़म खां पंजूणो वधीक हो। ऐं पुलीस इन मामिले जी जाच करण खां इन्कारु करे छॾियो, छाकाणि त जेके माण्हू मथिसि माली दोखे लाइ मुबीना हुआ, उन्हनि जो वॾो सियासी रसूख़ हो।
हिक सालु अॻु, मई 2020 में, थोरबोले जंहिं जो तालुकु मराठा बिरादरीअ सां आहे, हुन पंहिंजे स्नैक्स कारोबार खे वधाइण जी रिथा रिथी। हुन पंहिंजे बचत जो हिकु वॾो हिस्सो ख़र्चु करे हिकु प्लाटु ख़रीद कयो। हुन जो इरादो हो त हू पंहिंजे स्टॉल ते विकामंदड़ पोहे ऐं वड़े जहिड़ियुनि शयुनि सां गॾोगॾु मसाल्हा बि विकिणंदो; हू इन प्लाट ते सामान रखण लाइ हिकु गोदामु बि ठाहिणु चाहींदो हो।
हुन 5 लख रुपयनि जो क़र्ज़ु खणण जो फ़ेसिलो कयो। थोरबोले क़र्ज़ बाबति शिव शक्ति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक खे दरख़्वास्त ॾियण लाइ चूंडियो, छाकाणि त बैंक जो ब्रांच मैनेजर गणेश बारंगुले, थोरबोले जे अॻूणे मालिक युवराज बारंगुले जो धंधे भाईवारु हो।
उन्हीअ सुञाणप जे करे जॾहिं गणेश, थोरबोले खे इहो चई त ‘पहिरीं दरख़्वास्त में का ग़लिती थी वई हुई” ॿीहर काग़ज़नि ते सही करण लाइ चयो तॾहिं थोरबोले ऐं संदसि घर वारीअ उन खे हिक आमु बैंकिंग अमलु समझियो।
जूलाई (2020) जी शुरूआति में, गणेश खेसि ॿुधायो त क़र्ज़ु मंजूरु थी वियो आहे ऐं खेसि क़र्ज़ जी क़िस्तुनि जी ज़मानत तौर 10 सही कयल ख़ाली चेक जमा कराइण लाइ चयो।
ज़ाल मुड़िस बिना कंहिं सुवाल जे मञियो। थोरबोले जी 34 सालनि जी घर वारीअ चयो त “असां जो पाण में सुठो रिश्तो हो, असां खे हुननि [गणेश ऐं युवराज] ते भरोसो हो।”
इहो भरोसो हिक साल ताईं त क़ाइमु रहियो, पर उन खां पोइ क़र्ज़ उॻाड़ींदड़ एजेंट ओचितो संदनि घर मंझि घिड़ी आया ऐं सुजाता खे धमकी ॾिनाऊं त जेकॾहिं थोरबोले पंहिंजो 25 लख रुपयनि जो हाउसींग लोन मोटाइणु जारी न रखियो, त बैंक संदनि मिलिकियत ज़ब्त करे वठंदी। हूअ चवे थी त “मूंखे कुझु सम्झ में न पिए आयो।”