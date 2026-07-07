জমির জন্য চলমান লড়াইয়ের আবহেই মিলছে বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা – এরপর জলকে ঘিরে বিরাট সংগ্রাম দানা বাঁধবে এ দেশে। ভারতের একটা বড়ো সংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে যত শহরাঞ্চলে পাড়ি জমাচ্ছেন, ব্যাপক হারে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের জেরে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ ততই বাড়ছে।
“নতুন বিকাশ ও আধুনিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য জমির পাশাপাশি জলেরও প্রয়োজন। সেইজন্য, আমরা এখন কৃষি থেকে শুরু করে শিল্প ও শহরাঞ্চলসহ সব ক্ষেত্রেই জলের বরাদ্দের উপর নির্ভর করছি,” বলেন দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের অধিকর্তা সুনীতা নারাইন। তাঁর মতে, নতুন এই পরিবর্তন ধরে বিচার-বিবেচনা না করার দরুনই এত অসন্তোষের আঁচ চারিদিকে।
দিনদিন আরও গনগনে হয়ে ওঠা এই অশান্তির সাম্প্রতিক অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে। চলতি বছরের প্রথম দিকে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকারাপল্লী বিদ্যুৎ প্রকল্প সংক্রান্ত বচসায় পুলিশের গুলিতে দুজন ব্যক্তির নিহত হওয়ার ঘটনাও তার মধ্যে পড়ে। অন্য ঘটনাটা গুজরাতের, সেখানে জনসাধারণের ব্যবহারের জলাশয় এক সিমেন্ট কারখানাকে দিয়ে দেওয়া হয়। আবার এই গত সপ্তাহে, পুণের কাছে মাভালে জলের সরবরাহকে কেন্দ্র করে ঝামেলায় পুলিশের গুলিতে তিনজন ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর সামনে আসে।
ওড়িশার ওয়াটার ইনিশিয়েটিভ-এর আহ্বায়ক রঞ্জন পাণ্ডার মতে, ভারতের উন্নয়ন মডেলগুলো আদৌ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে মনে হয় না। প্রায় ২৫ বছর ধরে এই ক্ষেত্রে কর্মরত রঞ্জন বলেন, "সামনের বছরগুলোতে ওড়িশা সরকার ৫৮,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে, যা কিনা আবার কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকেই আসবে। অথচ, এই মুহূর্তে ওড়িশার খুব বেশি হলে ৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন। অর্থাৎ, বাকিটা তৈরি হবে শহুরে এলাকায় বিক্রির জন্য, এদিকে এইসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র গেড়ে বসবে গ্রামাঞ্চলে।”
ভারতের প্রথম জাতীয় জল নীতি, ১৯৮৭-র প্রধান খসড়া রূপকার রামস্বামী আর আইয়ার বলেন, কিছু কিছু দেশে জল-বিবাদ (আন্তঃ-ক্ষেত্র, আন্তঃ-ব্যবহার, আন্তঃ-এলাকা) মেটানোর জন্য বাজার শক্তি ও মূল্য নীতির উপর নির্ভর করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কেমন বিলি-বন্দোবস্ত ও ‘সাধারণ অনুমোদন’ সংক্রান্ত নিয়ম মানা হয় সেকথাও তুলে আনেন তিনি। আরও জানান, “কোনও কোনও দেশের জল পর্ষদ বা রিভার বেসিন ইনস্টিটিউট (নদী অববাহিকা প্রতিষ্ঠান) রয়েছে। ভারতেই তো বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রভাবে মহারাষ্ট্র একটা রাজ্যস্তরীয় জল সম্পদ নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরি করেছে। অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্য মহারাষ্ট্রকে অনুসরণ করছে। এইসব বিষয় অবশ্য এখনও আলাপ-আলোচনার স্তরেই রয়েছে।” রঞ্জন পাণ্ডার মতো বিশেষজ্ঞদের মতে, জল নিয়ে জাতীয় আইন থাকা জরুরি। এখন যে জল নীতি ভারতে রয়েছে, তার তো কোনও আইনি ভিত্তিই নেই। তিনি বলেন, "আসল কথা হচ্ছে, জলের অধিকারকে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে না দেখলে চলবে না।”
মূলত হিন্দুস্তান টাইমসের জন্য করা এই প্রতিবেদন ২০১১ সালের অগস্ট মাসে পত্রিকাটিতে প্রকাশ পায়। লিঙ্ক:
http://www.hindustantimes.com/india-news/and-the-next-fight-water/article1-735566.aspx