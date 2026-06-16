आज भी आदिवासियों की आजीविका जंगल पर निर्भर है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वे खुले तौर पर अपनी उपज बेचने से डरते हैं और मजबूरन कम क़ीमत पर बेच देते हैं. अधिकांश लोग भभुआ से लगभग 70 किलोमीटर दूर बरकठा के साप्ताहिक हाट का इंतज़ार करते हैं. हर रविवार लगने वाले इस हाट में खाने-पीने की चीज़ों से लेकर घरेलू सामान तक बिकता है, और 6–7 व्यापारी (सभी ग़ैर-आदिवासी) चिरौंजी, महुआ आदि जैसे वन उपज ख़रीदने आते हैं.

शाहिद अफ़रीदी (28) ऐसे ही एक व्यापारी हैं जो हर सप्ताह के आख़िर में वन उपज ख़रीदने हाट आते हैं. पहले उनके पिता यह काम करते थे. वे कहते हैं, “आदिवासी अपनी उपज शहरों के बाज़ारों तक नहीं ले जा पाते, क्योंकि उन्हें वन विभाग की कार्रवाई का डर रहता है. ग्रामीण बाज़ारों में उन्हें उचित क़ीमत नहीं मिलती.”

अफ़रीदी बताते हैं कि नियमों में सख़्ती के कारण अब वन उपज की आमद पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है. “पहले मैं यहां से दो गाड़ियां भरकर वन उपज ले जाता था, लेकिन इस बार केवल एक गाड़ी ही भर पाई है.”

साल 2022 में, अधौरा बाज़ार स्थित अफ़रीदी की दुकान पर छापा पड़ा था और कई क्विंटल महुआ तथा अन्य वन उपज ज़ब्त कर लिए गए थे. इससे व्यापारी भी भयभीत हो गए हैं और क़ीमतें और नीचे चली गई हैं.

लाल बिहारी उरांव कहते हैं, “वे ([वन अधिकारी] हमें महुआ के पेड़ों को छूने नहीं देते. अब तो वे हमें लकड़ी भी छूने नहीं देते. अगर हम जंगल में जाएं, तो धमकाते हैं.” लाल बिहारी दिहाड़ी मज़दूर हैं, और बरकठा हाट में वन उपज पैक करने का काम करते हैं. “आदिवासियों का जंगल पर अधिकार है. अगर हमें जंगल से दूर कर दिया गया, तो ग़रीब आदिवासी मर जाएंगे. जंगल ही आदिवासियों की ख़ुशहाली का आधार है.”

श्रीनाथ बताते हैं कि पहले लोग अपनी उपज वहां बेचने ले जाते थे जहां बेहतर दाम मिलता था. वे कहते हैं, “पहले हम महुआ, पियार, हर्रे और अन्य वन उपज ट्रकों में भरकर गया ज़िले के शेरघाटी तक ले जाते थे, क्योंकि वहां अच्छा दाम मिलता था.”

लेकिन अब यह प्रथा समाप्त हो गई है. ट्रक चालक भी अब फंसने के डर से वन उपज ढोने से डरते हैं.

श्रीनाथ कहते हैं, “हमें अपनी उपज चोरी-छिपे बेचनी पड़ती है. जहां एक तरफ़ महुआ का बाज़ार भाव 80 रुपए प्रति किलो है, हमें स्थानीय व्यापारियों को 50 रुपए प्रति किलो से भी कम क़ीमत पर बेचना पड़ता है. वे हमें बस में पांच किलो महुआ तक ले जाने की अनुमति नहीं देते.”