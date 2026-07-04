دنیش ایم گُڈیگار ایک فٹ لمبی چھری سے شولا لکڑی کے گودے کے نہایت چھوٹے سے ٹکڑے پر بڑی مہارت سے کٹ لگاتے ہیں، پھر ایک باریک دھاگہ کو کھینچتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں میں گویا جادو سے ایک پھول کھل اٹھتا ہے۔
’’باسِنگا، تونڈلو، ہووینا کولو، گری دونڈو، بینڈینا ہارا…‘‘ ماہر دستکار اُن نفیس اشیاء کے نام گنواتے ہیں جو وہ شولا لکڑی سے تیار کر کے شادیوں اور تہواروں کے لیے فروخت کرتے ہیں۔
دنیش اس وقت باسِنگا بنانے میں مصروف ہیں، جو شولا لکڑی سے تیار کیا جانے والا ایک آرائشی سرپوش ہے اور کرناٹک کی بعض برادریوں کے دولہے اسے پہنتے ہیں۔ برادری اور خاندانی روایت کے لحاظ سے باسِنگا کبھی صرف سر پر باندھی جانے والی سادہ سی پٹّی ہوتی ہے، تو کبھی پیٹا (روایتی پگڑی) کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور کبھی اسے ۱۲ انچ اونچی، نہایت نفیس اور تاج نما شے کی صورت میں پہنا جاتا ہے۔
ماضی میں باسِنگا عموماً بہت بڑا ہوتا تھا، بعض اوقات ایک فٹ تک اونچا ہوتا تھا۔ شولا لکڑی کی فنکار سندھیا انّپّا یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، ’’ہمارے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹیں نسبتاً نیچی ہوتی ہیں، اور باسِنگا کا چوکھٹ سے ٹکرانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے دولہے کو دلہن کے گھر میں داخل ہوتے وقت سر جھکا کر اندر جانا پڑتا تھا۔‘‘