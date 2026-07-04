தினேஷ் எம். குடிகர் நுட்பமாக நெட்டி மரத்தை ஓரடி நீள கத்தியால் சிறு துண்டாக வெட்டி, ஒரு வளையத்தில் இறுக்குகிறார். மந்திரஜாலம் போல, அவரின் கைகளில் பூ பூக்கிறது.
“பசிங்கா, தொண்ட்லு, ஹூவினா கொலு, கரிடோண்டு, பெந்தினா ஹாரா…” என திறமையான வல்லுநர், நெட்டி மரத்தில் செய்து திருமணத்துக்கும் பிற விழாக்களுக்கும் விற்கும் பொருட்களை பட்டியலிடுகிறார்.
கர்நாடகாவின் சில சமூகங்களில் மணமகன்கள் தலையில் அணியும் ஓர் அலங்கார நெட்டி மர மகுடமான பசிங்காவில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தினேஷ். சமூகம் மற்றும் குடும்ப பாரம்பரியத்தை சார்ந்து ஒரு பசிங்கா நெற்றியில் கட்டப்படலாம் அல்லது தலைப்பாகையில் பொருத்தப்படலாம் அலல்து மகுடம் போலவும் சூடிக் கொள்ளப்படலாம்.
கடந்த காலத்தில் பசிங்கா என்பது பெரிதாக ஒரு அடி உயரம் வரை கூட இருக்கும். “எங்கள் வீட்டின் கதவு சட்டகங்கள் சிறியவை. பசிங்க சட்டகத்தை தொடக் கூடாது. எனஏ மணமகன், மணமகள் வீட்டுக்கு செல்லும்போது தலை தாழ்ந்து செல்ல வேண்டும்,” என நினைவுகூறுகிறார் நெட்டிமர கலைஞர் சந்தியா அன்னப்பா.