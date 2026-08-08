दिनेश एम. गुडीगार हिक फ़ुट लंबी छुरीअ सां सोलावुड जे हिक नंढे टुकिरे खे महारत सां कटे थो, हिक धाॻे खे छिके थो, ऐं जीअं जादूअ सां हुनजे हथनि में हिकु गुलु टिड़ी थो वञे।
“बासिंगा, तोंडलू, हूविन कोलु, गरिडोंडु, बेंडिना हारा…” उस्ताद कारीगर जी उन्हनि नाज़ुकु सोलावुड जे शयुनि जी फ़हिरसत जोड़ींदे चवे थो, जंहिं खे हू शादियुनि ऐं ॾिणनि में इस्तेमाल लाइ तयार करे विकिणंदो आहे।
दिनेश हिक 'बासिंगा’ ते कमु करे रहियो आहे- जेको कर्नाटक जी कुझु बिरादरियुनि में घोट पारां मथे ते पहिरायो वेंदड़ु हिकु सजावटी ज़ेवरु आहे। बिरादरी ऐं ख़ानदानी रवायतुनि जे लिहाज़ खां, बासिंगा हिकु सादी पटी बि थी सघे थो जेको पेशानीअ ते ॿधिबी आहे या पीटा (पॻ) सां लॻायो वेंदो आहे, या वरी इहो हिक मुटुक वांगुरु पहिरायो वेंदड़ु 12 इंचनि जो वॾो ऐं शाही ज़ेवरु बि थी सघे थो।
पुराणे वक़्त में बासिंगा आमु तौर ते वॾो हूंदो हो, वेंदे हिक फ़ुट ताईं। सोलावुड कलाकारा संध्या अन्नप्पा याद करे थी, "असां जे घरनि जा दरवाज़ा नंढा हूंदा हुआ, ऐं उसूलु आहे त बासिंगा खे दर जी चौंठि न छुहण घुरिजे, इन करे घोट खे कुंवार जे घर में दाख़िलु थियणु वक़्त झुकिणो पंवदो हो।”