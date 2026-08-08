सोलावुड (एस्किनोमेन एस्पेरा) हिक लंबे थुड़ वारो ॿूटो आहे जेको दलदली, पाणीअ जे जमाव वारे इलाइक़नि ऐं ढंढुनि ऐं तलाउ जे किनारनि ते उभिरंदो आहे, जेको अटिकल 8-10 फ़ुट डिघो हूंंदो आहे, जेको पाणीअ जे तर में पाड़ूं ॼमाए रखंदो आहे ऐं जंहिंजूं पतियूं ऐं गुल सतह ते रहंदा आहिनि। मक़ामी ॿोलीअ में सोलावुड खे बींडो नाले सां ॼातो वेंदो आहे।

सोलावुड जे थुड़ जी कटाई सेप्टेंबर-ऑक्टोबर जे महिननि दौरानि, ॾियारीअ जे आसपासि कई वेंदी आहे। इन खे 2-3 फ़ुट लंबे 15-25 थुड़नि जे बंडलनि में पहुचायो वेंदो आहे, हर बंडल जी क़ीमत 2,000 खां 3,000 रुपयनि जे विच में हूंदी आहे। परिवार अक्सरि सॼे साल जी फ़र्हामी जमा करे रखंदा आहिनि।

संध्या, जंहिं पंहिंजे साहूरे खां इहा कला सिखी, ॿुधाए थी त, “अघ इन ॻाल्हि ते दारोमदार रखनि था त थुड़ केतिरो कुंवरो आहे, लंबाई ऐं थुल्हाण भले हिक, ॿ या टे इंच हुजे। हिकु सुठो बासिंगा ठाहिण लाइ घटि में घटि 5-6 थुड़ घुरिजनि।”

दिनेश सालियानो 50,000 रुपयनि जो कच्चो माल ख़रीद कंदो आहे, जंहिं मां 20,000 रुपया बींडो ते ख़र्चु थींदा आहिनि। हू काठ खे "बायलू सीमे, तादस, मुंडगोड, कालघाटगी जहिड़ियुनि जायुनि" खां ख़रीद कंदा आहिनि- मालनाड जे ओभर में कर्नाटक जो खेत्रु, जेको दखन जे पठार जे मैदाननि ताईं पखिड़ियलु आहे, जिते जी आबहवा ऐं मिट्टी सोलावुड पोखण लाइ वधीक बहितर आहे।

संध्या, जंहिं खे घटि तइदाद में घुर्ज हूंदी आहे, हू उन खे मक़ानी तौर पाड़े वारनि ॻोठनि मां ख़रीद कंदी आहे।

फ़रवरीअ खां मई जे महिने में मालनाड खेत्र में शादियुनि जो "सीज़न" हूंदो आहे, ऐं इन्हनि कारीगरनि लाइ साल जा सभ खां मसरूफ़ ॾींह हूंदा आहिनि। दिनेश जे कुटुंब खे हिक सीज़न में लॻभॻि 150-200 ऑर्डर मिलंदा आहिनि। हिक आमु शादीअ जे पैकेज में हेडपीस जे जोड़े ऐं टे लड़ीअ वारियूं मालाऊं, हिक सुफ़ेद गुलनि जी माला, गुलनि जा सपाट टुकुर ऐं हिक हथ में झलिदंड़ ज़ेवरु शामिल हूंदो आहे। नमूने जी बुनियाद ते इन जी क़ीमत 1,500 खां 4,000 रुपयनि जे विच में हूंदी आहे।

दिनेश फ़ख़ुर सां चवे थो, “असां खे बैंगलोर मां बि आर्डर मिलंदा आहिनि।” जॾहिं असां ॻाल्हायूं ई पिया त इम्कानी ग्राहक अचनि था ऐं हू खेनि चूंडण लाइ डिज़ाइन वारो हिकु फोटो एलबम ॾिए थो।