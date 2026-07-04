ਦਿਨੇਸ਼ ਐੱਮ. ਗੁਡਿਗਰ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੋਲਾ (ਸੋਲਾਵੁੱਡ) ਦੀ ਨਰਮ ਗੁੱਦੇਦਾਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਚੀਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜ੍ਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
''ਬਸਿੰਗਾ, ਤੋਂਡਲੁ, ਹੂਵੀਨਾ ਕੋਲੁ, ਗਰੀਦੋਂਡੂ, ਬੇਂਦਿਨਾ ਹਾਰਾ…'' ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼, ਸ਼ੋਲਾ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਹ ਸ਼ੋਲਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਸਿਹਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਲਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਸਿੰਗਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੇਟਾ (ਪਗੜੀ) ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਸਿੰਗਾ ਲਗਭਗ 12 ਇੰਚ ਉੱਚੇ, ਮੁਕੁਟ ਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਸਿੰਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਧਿਆ ਅੰਨਪਾ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ,''ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਿੰਗਾ ਬਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।''