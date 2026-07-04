ଦିନେଶ ଏମ୍. ଗୁଡିଗାର ଏକ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ଛୁରୀରେ ସୋଲକାଠ ମଞ୍ଜର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାଟନ୍ତି, ଏକ ସୂତାକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଏବଂ ଯାଦୁ ପରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଉଠେ।
“ବାସିଙ୍ଗା, ଥୋଣ୍ଡଲୁ, ହୁବିନାକୋଲୁ, ଗାରିଦୋନ୍ଦୁ, ବେନ୍ଦିନାହାରା…”ବିବାହ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତିଆରି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୋଲକାଠ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଦକ୍ଷ କାରିଗର।
ଦିନେଶ ଗୋଟିଏ ବାସିଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି - ଯାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବରମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସୋଲକାଠର ଏକ ସାଜସଜ୍ଜାଯୁକ୍ତ ମସ୍ତକ ଆଭୂଷଣ ଅଟେ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଗୋଟିଏ ବାସିଙ୍ଗା କପାଳରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ବା ଗୋଟିଏ ପେଟା (ପଗଡ଼ି) ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ଏକ ମୁକୁଟ ପରି ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ୧୨-ଇଞ୍ଚର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଅତୀତରେ ବାସିଙ୍ଗା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଆକାରର ହେଉଥିଲା, ଏପରିକି ଏକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ। ସୋଲକାଠ ଶିଳ୍ପୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ନପ୍ପା ମନେପକାନ୍ତି, “ଆମ ଘରର କବାଟ ଓ ଦୁଆରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅଟେ, ଏବଂ ବାସିଙ୍ଗା ଦୁଆରବନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କନ୍ୟା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବରକୁ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।”