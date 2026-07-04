दिनेश एम. गुडीगार एका फूटभर लांब चाकूनं शोला लाकडाचा मऊ गाभा कापतात. अतिशय सफाईदारपणे त्यांचे हात वळत असतात. या मऊ गाभ्याचा छोटा तुकडा केल्यानंतर ते एक धागा ओढतात आणि जादू व्हावी तसं त्यांच्या हातात एक फूल उमलतं.
दिनेश एक पारंगत कारागीर असून ते शोला लाकडापासून तयार केल्या जाणाऱ्या नाजूक वस्तूंची नावं सांगतात, “बासिंगा, थोंडलू, हूविना कोलू, गरिदोंडू, बेंदिना हारा.” ते स्वतः या वस्तू बनवून विकतात.
दिनेश सध्या ‘बासिंगा’ तयार करतायत. हे शोला लाकडापासून तयार केलं जाणारं एक आभूषण असून ते लग्नामध्ये नवरदेवाच्या डोक्यावर बांधलं जातं. महाराष्ट्रामध्ये याला बाशिंग म्हटलं जातं. अनेक समाज आणि कुटुंबांमध्ये परंपरागतपणे हे बाशिंग लग्नाच्या वेळी वापरलं जातं. फेटा किंवा मुकुटासारखं दिसणारं हे बाशिंग १२ इंच आकारात नक्षीदारपणे तयार केलं जातं.
पूर्वीचं बाशिंग आकाराने मोठं आणि एक फूट उंच असायचं. “आमच्या घरांची दारं लहान असतात त्यामुळे बाशिंग दाराच्या चौकटीत अडकू नये यासाठी नवरदेवाला वधूच्या घरात प्रवेश करताना बऱ्यापैकी खाली वाकावं लागायचं,” शोला लाकूडापासून वस्तू तयार करणाऱ्या संध्या अनप्पा एक जुनी आठवण सांगतात.