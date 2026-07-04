ദിനേശ് എം. ഗുഡിഗർ ഒരു ചെറിയ സോളമരത്തിൻ്റെ വെളുത്ത ഉൾഭാഗത്തെ, ഒരടി നീളമുള്ള കത്തികൊണ്ട് ശക്തിയായി മുറിച്ച്, ഒരു നാര് വലിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ദ്രജാലംകൊണ്ടെന്നപോലെ, അയാളുടെ കൈകളിൽ ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞു.
വിവാഹങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും താനുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന സോളമരംകൊണ്ടുള്ള ലോലമായ കൗതുകവസ്തുക്കൾ - ബസിംഗ, തൊണ്ട്ലു, ഹൂവിനകൊലു, ഗരിദൊണ്ടു, ബെന്ദിനഹാര - കാണിച്ചുതന്നു ആ മുതിർന്ന കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധൻ.
കർണ്ണാടകയിലെ ചില സമുദായങ്ങളിൽ നവവരന്മാർ തലയിൽ ചൂടുന്ന സോളമരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അലങ്കരിച്ച ബസിംഗ (തലപ്പാവ്) നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു ദിനേശ്. സമുദായത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആചാരമനുസരിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ നെറ്റിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലളിതമായ ഒരു കെട്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ 12 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള, അലങ്കാരങ്ങളും തോരണങ്ങളുമുള്ള കിരീടവുമാവാം.
പണ്ടത്തെ തലപ്പാവുകളൊക്കെ വലിയതായിരുന്നു. ഒരടി ഉയരമുള്ളവ. “ഞങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ വാതിൽപ്പടികളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു. തലപ്പാവ് അതിൻ്റെ തട്ടിൽ തൊടാനും പാടില്ല. അതിനാൽ, വരൻ, തലകുനിച്ചുവേണം വധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ,” സോളാമര കലകാരനായ സന്ധ്യ അന്നപ്പ പറയുന്നു.