ಶೋಲಾವುಡ್ (ಏಶ್ಚಿನೋಮೀನ್ ಆಸ್ಪೇರಾ) ಒಂದು ಕೆಸರು ತುಂಬಿದ ನೀರು ನಿಂತ ಜೌಗು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆರೆ ಹೊಂಡಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ, 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ, ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಕಾಂಡವಿರುವ ಗಿಡ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ, ಶೋಲಾವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಡಿನ ದಂಟು ಅಥವಾ ಕಾಂಡವನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗತದೆ. 2-3 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 15-25 ಕಾಂಡಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗತದೆ, ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಯ ರೂ. 2000 ರಿಂದ ರೂ. 3000ದಷ್ಟು ಆಗಿರತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
“ಕಾಂಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಳೆಯದಾಗಿವೆ, ಅದರ ಉದ್ದ, ಗಾತ್ರ, ಅದು ಒಂದು, ಎರಡು, ಅಥವಾ ಮೂರು ಇಂಚು ದಪ್ಪವಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿತವಾಗತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಸಿಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆಯಂದರೂ 5ರಿಂದ 6 ಕಾಂಡಗಳು ಬೇಕಾಗತವೆ,” ಎಂದು ತನ್ನ ಮಾವನಿಂದ ಕಸುಬನ್ನ ಕಲಿತ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದಿನೇಶ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ 50,000 ಬೆಲೆಬಾಳುವಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. 20,000ದಷ್ಟು ಬೆಂಡಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಡಿನ ಮರವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮೂಡಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ, ಬೆಂಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯ ಅಂದರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟೋವಿನ ಬಯಲುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುವ “ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ತಡಸ, ಮುಂದಗೋಡು, ಕಲಘಟಗಿ ಮುಂತಾದ ಜಾಗಗಳಿಂದ” ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೀತಾರೆ.
ಸಂಧ್ಯಾ, ತಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಂಡನ್ನು ತರಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ ಮದುವೆಯ “ಸೀಸನ್” ಇರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕರಕುಶಲಗಾರರಿಗೆ ಬಿಡುವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನೇಶರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 150 ರಿಂದ 200 ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ತಲೆಯಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರೆಳೆಯ ಹಾರಗಳು, ಒಂದು ಬಿಳೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಚಪ್ಪಟೆ ಹೂವುಗಳು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಶೈಲಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,500 ರಿಂದ 4,000 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.
“ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತವೆ,” ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡತಿರುವಾಗಲೇ, ಭಾವೀ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ದಿನೇಶ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಬಮನ್ನು ನೀಡತಾರೆ.