सोला/शोला लकड़ी (ऐशिनोमीन ऐस्पेरा) लंबे तनों वाला एक पौधा है, जो दलदली, जलभराव वाले क्षेत्रों तथा झीलों और तालाबों के किनारों पर उगता है. इसकी ऊंचाई लगभग 8 से10 फुट तक होती है. इसकी जड़ें जलाशय की तलहटी में जमी रहती हैं, जबकि पत्तियां और फूल पानी की सतह के ऊपर निकलते हैं. स्थानीय भाषा में सोला लकड़ी को ‘बेंडु’ कहा जाता है.

शोला लकड़ी के तनों की कटाई सितंबर-अक्टूबर के महीनों में, दीपावली के आसपास की जाती है. इन्हें 15–25 तनों के गट्ठरों में बेचा जाता है. प्रत्येक तना लगभग 2–3 फुट लंबा होता है और एक गट्ठर की क़ीमत 2,000 से 3,000 रुपए के बीच होती है. परिवार अक्सर पूरे साल के लिए आवश्यक माल एक साथ ख़रीदकर रख लेता है.

संध्या, जिन्होंने यह शिल्प अपने ससुर से सीखा, बताती हैं, “क़ीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तना कितना मुलायम है, उसकी लंबाई और मोटाई कितनी है – एक, दो या तीन इंच. एक अच्छा बासिंगा बनाने के लिए कम-से-कम पांच-छह तनों की ज़रूरत पड़ती है.”

दिनेश हर वर्ष लगभग 50,000 रुपए का कच्चा माल ख़रीदते हैं, जिसमें से क़रीब 20,000 रुपए केवल बेंडु पर ख़र्च होते हैं. वे इसे “बयलु सीमे” क्षेत्र से मंगाते हैं – जैसे तडस, मुंडगोड और कलघटगी. यह कर्नाटक का वह इलाक़ा है जो मलनाड के पूर्व में दक्कन के पठार के मैदानी भाग में फैला है, जहां की जलवायु और मिट्टी शोला लकड़ी उगाने के लिए अधिक उपयुक्त है.

संध्या को अपेक्षाकृत कम मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इसे आसपास के गांवों से ही प्राप्त कर लेती हैं.

फ़रवरी से मई तक का समय मलनाड क्षेत्र में विवाहों का मौसम होता है और यही इन कारीगरों के लिए सबसे व्यस्त अवधि भी होती है. इस एक मौसम में दिनेश के परिवार को लगभग 150 - 200 ऑर्डर मिलते हैं. एक सामान्य विवाह पैकेज में दूल्हा-दुल्हन के लिए बासिंगा की एक जोड़ी, तीन लड़ियों वाली मालाएं, सफ़ेद फूलों की माला, फूलों की सामान्य सजावट तथा हाथ में धारण किया जाने वाला एक आभूषण शामिल होता है. डिज़ाइन के अनुसार इसकी क़ीमत 1,500 से 4,000 रुपए तक होती है.

दिनेश गर्व से कहते हैं, “हमें बेंगलुरु से भी ऑर्डर मिलते हैं.” बातचीत के दौरान ही कुछ संभावित ग्राहक आते हैं और वे उन्हें डिज़ाइनों वाला एक फ़ोटो एल्बम दिखाते हैं, ताकि वे अपनी पसंद का बासिंगा चुन सकें.