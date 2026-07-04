दिनेश एम. गुडिगार अपने लगभग एक फुट लंबे चाकू से शोला (सोलावुड) की नरम गूदेदार लकड़ी के एक छोटे-से टुकड़े पर बड़ी कुशलता से कट लगाते हैं, एक धागे को खींचते हैं और देखते ही देखते उनके हाथों में मानो जादू से एक फूल खिल उठता है.
"बासिंगा, तोंडलु, हूविना कोलु, गरिदोंडु, बेंडिना हारा..." तज़ुर्बेकार शिल्पकार दिनेश शोला से बने उन नाज़ुक चीज़ों के नाम गिनाते हैं जिन्हें वे विवाहों और त्योहारों के लिए बनाकर बेचते हैं.
इस समय दिनेश बासिंगा बना रहे हैं – यह शोला से बना एक सजावटी सेहरा है, जिसे कर्नाटक के कुछ समुदायों में दूल्हा पहनता है. समुदाय और परिवार की परंपरा के अनुसार बासिंगा कभी केवल माथे पर बांधी जाने वाली एक साधारण पट्टी होता है, तो कभी पेटा (पगड़ी) से जुड़ा होता है. कुछ बासिंगा लगभग 12 इंच ऊंचे, मुकुट जैसे अत्यंत भव्य रूप में भी बनाए जाते हैं.
पहले के समय में बासिंगा और भी बड़ा होता था जो कभी-कभी एक फुट तक ऊंचा होता था. शोला कलाकार संध्या अन्नप्पा याद करते हुए कहती हैं, "हमारे घरों के दरवाज़ों की चौखटें छोटी होती थीं और यह माना जाता था कि बासिंगा चौखट से नहीं टकराना चाहिए. इसलिए दूल्हे को दुल्हन के घर में प्रवेश करते समय सिर झुकाकर अंदर जाना पड़ता था."