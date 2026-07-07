દિનેશ એમ. ગુડિગાર ચપળતાપૂર્વક સોલાવુડ પિઠના નાના ટુકડાને એક ફૂટ લાંબી છરી વડે કાપે છે, ઝડપથી એક દોરી ખેંચે છે અને જાણે કોઈ જાદુ હોય એમ તેમના હાથમાં એક ફૂલ ખીલી ઊઠે છે.
આ કુશળ કારીગર લગ્ન અને તહેવારોમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે પોતે બનાવીને વેચે છે એવી સોલાવુડની નાજુક ચીજવસ્તુઓની યાદી આપે છે, “બાસિંગા, તોંડ્લુ, હૂવિના કોલુ, ગરિદોન્ડુ, બેંડિન હારા…”
દિનેશ કર્ણાટકના કેટલાક સમુદાયોમાં વરરાજા દ્વારા પહેરવામાં આવતા સુશોભિત સોલાવુડ મુગટ - બાસિંગા પર કામ કરી રહ્યા છે. સમુદાય અને કૌટુંબિક પરંપરાને આધારે બાસિંગા કપાળ પર બાંધવામાં આવતો એક સાદો ટુકડો હોઈ શકે છે અથવા પેટા (પાઘડી) સાથે જોડેલો હોઈ શકે છે અથવા એ મુગટની જેમ પહેરાતી 12-ઇંચની એક સુશોભિત રચના હોઈ શકે છે.
પહેલાંના સમયમાં બાસિંગા સામાન્ય રીતે મોટો, એક ફૂટ ઊંચો પણ રહેતો. સોલાવુડ કલાકાર સંધ્યા અણ્ણપ્પા યાદ કરે છે, "અમારા ઘરોમાં બારણાની બારસાખ નાની હોય છે, અને બાસિંગા બારસાખને અડકવો ન જોઈએ, તેથી વરરાજાને કન્યાના ઘરમાં પ્રવેશવા માટે નીચા વળવું પડતું હતું."