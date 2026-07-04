सोला लकरी (एशिनोमेने एस्पेरा) एक लंबा तना वाले रुख आय जेन ह दलदली,पानी भरे इलाका मन मं, झील अऊ तरिया के तीर मं जामथे. ये ह करीबन 8-10 फीट ऊंच होथे, जेकर जरी पानी के तलहटी मं होथे अऊ येकर पाना अऊ फूल पानी मं तइरत रहिथें. इहाँ सोला लकरी ला बेंडु के नांव ले जाने जाथे.

सोला लकरी के तना सितंबर-अक्टूबर (भादों-कुंवार) के महीना मं, मतलब देवारी के लगालगी लुये जाथे. येला 2-3 फीट लंबा 15-25 नग के बंडल बनाके बेचे जाथे अऊ हरेक बंडल के दाम 2,000 ले 3,000 रूपिया के बीच होथे. परिवार ह अक्सर साल भर के माल जमा करके राख लेथे.

संध्या कहिथे, “येकर दाम येकर उपर रहिथे के तना कतक कोंवर हवय, वो ह कतक लंबा अऊ मोठ हवय – मतलब के वो ह एक, दू धन तीन इंच मोठ हवय. बढ़िया बासिंगा बनाय बर हमन ला कम ले कम 6-7 डंडी के जरूरत परथे.” संध्या ह ये हुनर अपन ससुर ले सीखे रहिस.

दिनेश हरेक बछर करीबन 50,000 रूपिया के माल बिसोथे, जेन मं 20,000 रूपिया बेंडु मं खरचा होथे. वो ह ये लकरी बयालुसीमे ले लाथे, जेन मं टडास,मुंडगोड अऊ कलघाटगी जइसने जगा हवंय. ये ह कर्नाटक के वो इलाका आय जेन ह मलनाड के उत्ती मं दक्कन के पठार के मैदानी इलाका मं बगरे हवय, जिहां के मऊसम अऊ माटी सोला जामे बर भारी बढ़िया हवय.

संध्या, जेन ला येकर कम जरूरत परथे, येला तीर-तखार के गाँव मन ले मंगवाथे.

मलनाड इलाका मं फरवरी ले मई (माघ ले बइसाख) तक के महीना बिहाव के सीजन होथे अऊ ये कारीगर मन बर बछर के सबले जियादा काम के बखत होथे. दिनेश के परिवार ला एक सीजन मं करीबन 150-200 ऑर्डर मिलथे. बिहाव मं लगेइय्या काम के मउरी के जोड़ा,तीन लड़ी वाले माला, सफेद फूल के माला, फूल के चपटा टुकड़ा अऊ हाथ मं धरे के गहना होथे. स्टाइल के हिसाब ले येकर दाम 1,500 रूपिया ले 4,000 रूपिया तक ले होथे.

दिनेश गरब ले कहिथे, “हमन ला बैंगलोर ले घलो ऑर्डर मिलथे.” गोठ-बात बखतेच कुछेक ग्राहेक मन आथें अऊ वो ह ओ मन ला डिजाइन के फ़ोटो एल्बम थमा देथे के वो मन छांट सकंय.