এক ফুট লম্বা ছুরি দিয়ে শোলা কাঠের একটি ছোটো টুকরো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কাটতে দেখা গেল দীনেশ এম. গুড়িগারকে। এরপরই সুতো দিয়ে একটি টান দিতেই কোন জাদুবলে তাঁর হাতে ফুটে উঠল একটি চমৎকার ফুল।
“বাসিঙ্গা, থোন্ডলু, হুভিনা কলু, গরিদন্ডু, বেন্ডিনা হারা…” বিয়ে এবং বিভিন্ন পালা-পার্বণে ব্যবহারের জন্য শোলা দিয়ে তৈরি তাঁর এই সূক্ষ্ম শিল্পকর্মগুলির একটি তালিকা তুলে ধরেন এই গুণী শিল্পী। নিজের হাতে গড়া এই ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীগুলিই তিনি বিক্রি করে থাকেন।
একটি বাসিঙ্গা তৈরির কাজে আপাতত ব্যস্ত দীনেশ। এটি শোলার তৈরি মুকুট – কারুকার্যে ভরা। কর্ণাটকের কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের সময় বরকে এই মুকুট পরানোর চল রয়েছে। পারিবারিক ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়ের রীতিনীতি অনুযায়ী বাসিঙ্গার নকশায় তফাত দেখা যায়। কোথাও এটি মাথায় বাঁধার সাধারণ একটি পট্টি, কোথাও পাগড়ির একটি অংশ আবার কোথাও এটি ১২ ইঞ্চির এক জমকালো মুকুট।
আগেকার দিনের বাসিঙ্গাগুলো বেশ বড়ো হত, প্রায় এক ফুটের কাছাকাছি। “আমাদের বাড়ির দরজার চৌকাঠগুলো তখন ছিল ছোটো। নিয়ম ছিল, বরের মাথার বাসিঙ্গা যেন চৌকাঠে কোনও ভাবেই না ঠেকে। তাই কনের বাড়িতে বরকে মাথা নিচু করেই ঢুকতে হত,” পুরনো দিনের স্মৃতিতে মশগুল হয়ে বলে ওঠেন শোলাশিল্পী সন্ধ্যা আন্নাপ্পা।