सोला लकड़ी (ऐस्किनोमनी ऐस्पेरा) लमहर डंटी वाला एगो पौधा होखेला. ई दलदली आ पानी भरे वाला इलाका में, झील आ तालाब किनारे उगेला. ई कोई 8 से 10 फुट ऊंच होखेला. एकर जड़ पानी के भीतरी जमीन में लागल रहेला, जबकि एकर पात आ फूल पानी के ऊपर निकल रहेला. इहंवा के लोग एकरा ‘बेंदु’ पुकारेला.

सोला लकड़ी के डंटी सितंबर-अक्टूबर के महीना में, दीवाली के आस-पास काटल जाला. एकर 15-25 डंटी के गट्ठर बना के बेचल जाला. एक-एक डंटी कोई 2-3 फुट लमहर होई आ एगो गट्ठर के दाम 2,000 से 3,000 रुपइया के बीच होखेला. परिवार अक्सरहा पूरा साल खातिर जरूरी कच्चा माल एक साथे कीन के रख लेवेला.

आपन ससुर से ई कला सीखे वाली संध्या बतावेली, “एकर भाव एह बात पर निर्भर करेला कि डंटी केतना मोलायम, केतना लमहर आ केतना मोट बा- एक, दू चाहे तीन इंची. एगो नीमन बसिंगा बनावे खातिर कमो ना, त पांच-छव डंटी चाहीं.”

दिनेस हर साल कोई 50,000 रुपइया के कच्चा माल कीनेलन. एकरा में से मोटा-मोटी 20,000 रुपइया त खाली बेंदुए पर खरचा हो जाला. ऊ एकरा ‘बलयु सीमे’ इलाका से मंगावेलन, जइसे तदास, मुंडगोड आ कलघटगी. ई सब कर्नाटक के अइसन इलाका सब बा, जे मलनाड के पूरब में दक्कन के पठार के मैदानी भाग में पसरल बा. इहंवा के जलवायु आ माटी सोलावुड उगावे खातिर नीमन होखेला.

संध्या के जादे बेंदू जरूरत ना पड़े, एही से ऊ अगले-बगल के गांव से मंगवा लेवेली.

मलनाड इलाका में फरवरी से मई तक लगन के समय होखेला. आउर इहे घरिया ई कारीगर लोग सबले जादे व्यस्त रहेला. एह घरिया दिनेस के परिवार के कोई 150-200 तक ऑर्डर मिल जाला. एगो आम बियाह में दूल्हा-दुल्हिन खातिर एक जोड़ी बसिंगा, तीन लड़ी वाला माला, उज्जर फूल के माला, सजावे खातिर फूल आ हाथ में पहिरे वाला एगो जेवर होखेला. डिजाइन के हिसाब से ई सब 1,500 से 4,000 रुपइया तक में आवेला.

“बेंगलुरुओ से ऑर्डर आवेला,” दिनेस गर्व से कहेलन. बातचीत के बीच में कुछ ग्राहको लोग आवत रहे. ऊ सभे के डिजाइन वाला एगो फोटो अलबम देखावत जात रहस, जेसे ऊ लोग आपन पसंद के बसिंगा चुन सको.