दिनेश एम. गुडिगर आपन कोई एक फुट लमहर रेती (चाकू) से सोलावुड के मोलायम गुदेदार नन्हा टुकड़ा के बड़ा सफाई से तरासत बाड़न. फेरु एगो डोरी धीरे से खींच देत बाड़न. देखते-देखते उनकर हाथ पर जादू नियर एगो फूल फुला जाता.
“बसिंगा, तोंडलु, हूविना कोलु, गरिदोंडु, बेंदिना हारा...” आपन कला में माहिर ई कलाकार सादी-बियाह आ तीज-त्योहार में बनावे आ बेचे वाला चीज सब गिनावे लगलन.
दिनेश अबही बसिंगा बनावत बाड़न. ई सोला से बनल सजावटी मउड़ी (सेहरा) बा, जेकरा कर्नाटक के कुछ समुदाय में दूल्हा लोग पहिरेला. समुदाय आ परंपरा के हिसाब से ई कबो खाली माथ पर बान्हल जाए वाला सादा पट्टी होखेला, त कबो पेटा (पगड़ी) में सजावल जाला. कुछ जगह त ई कोई 12 इंची ऊंच, मुकुट जइसन बहुते भव्य रूप में बनल बासिंगा होखेला.
पहिलका जमाना के बसिंगा त बहुते बड़ बनत रहे, केतना बेड़ा पूरा एक फुट ऊंच. सोला कलाकार संध्या अन्नप्पा इयाद करत कहेली, “हमनी के घर में चौखट छोट होखत रहे. मानल जात रहे कि बसिंगा चौखट से छुआए के ना चाहीं. एही से दुल्हा के दुल्हिन के घर में आवे खातिर माथा झुकावे पड़त रहे.”