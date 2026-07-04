দীনেশ এম. গুডিগাৰে প্ৰায় এফুট দীঘল কটাৰী এখনেৰে অতি সাৱধানে শোলা (কুঁহিলা গছ) গছৰ কোমল কাণ্ডটোৰ টুকুৰা এটা কাটিছে, সূতা এডাল টানিছে আৰু যেন আমি যাদুহে দেখিছো, তেওঁৰ হাতৰ মুঠিত এপাহ ফুল ফুলি উঠিছে।
“বাছিংগা, তণ্ডলু, হুভিনা ক’লু, গাৰিদন্দু, বেন্দিনা হাৰা…” এই অভিজ্ঞ শিল্পীগৰাকীয়ে তেওঁ সাজি উলিওৱা আৰু বিবাহ তথা উৎসৱ-পাৰ্বনত ব্যৱহাৰ হোৱা কুঁহিলাৰ সূক্ষ্ম সামগ্ৰীসমূহৰ এখন তালিকা দাঙি ধৰিছে।
দীনেশে এটা বাছিংগা বনোৱাত ব্যস্ত। বাছিংগা হৈছে কুঁহিলাৰে নিৰ্মিত এবিধ আলংকাৰিক শিৰোভূষণ। এই মুকুট কৰ্ণাটকৰ কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ দৰাৰ সাজ-পোছাকৰ সৈতে অপৰিহাৰ্য। সম্প্ৰদায় আৰু পাৰিবাৰিক পৰম্পৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বাছিংগা কপালত বান্ধিব পৰা এটা সাধাৰণ পেটা (পাগুৰি) হ’ব পাৰে, নাইবা পেটাৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা ১২ ইঞ্চিৰ এক ৰঙীন মুকুটো হ’ব পাৰে।
আগতে বাছিংগাবোৰ সাধাৰণতে আকাৰত ডাঙৰ আৰু প্ৰায় এফুট পৰ্যন্ত ওখ আছিল। “আমাৰ পুৰণি ঘৰবোৰৰ দুৱাৰমুখবোৰ সৰু আছিল। নিয়ম অনুসৰি বাছিংগাটোৱে দুৱাৰডলিৰ ওপৰৰ কাঠ স্পৰ্শ কৰিব নালাগে। গতিকে কইনাৰ ঘৰত সোমাওঁতে দৰাজনে মূৰ দোঁৱাই সোমাব লগা হৈছিল,” কুঁহিলাশিল্পী সন্ধ্যা আন্নাপ্পাই অতীতৰ কথা সুঁৱৰি কয়।