जहाज़ मालिकों का कहना है कि वे ख़ुद भी भारी नुक़सान झेल रहे हैं. पिछले दो वर्षों से बीमा कंपनियां युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से गुज़रने वाले, सलाया में बने जहाज़ों का बीमा करने से इंकार कर रही हैं. इतना ही नहीं, जिन जहाज़ों का पहले से बीमा था, अगर वे ऐसे इलाक़ों से गुज़रते समय क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो उनके लिए भी मुआवज़ा देने से मना कर दिया जाता है.

सलाया के जहाज़ मालिक सुल्तान अहमद संघार कहते हैं, "जब मेरा जहाज़ नष्ट हुआ, तब भी सरकार से मुझे कोई मदद नहीं मिली. मैंने भारतीय बीमा कंपनी को 13.5 लाख रुपए का प्रीमियम भरा था, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला. ओमान के तटरक्षक बल ने मेरे जहाज़ के कर्मचारियों को बचाया, लेकिन उनके वीज़ा और हवाई टिकट का पूरा ख़र्च मुझे ही उठाना पड़ा." वह अपने जहाज़ 'हाजी अली' की बात कर रहे हैं, जो सोमालिया से दुबई जा रहा था और होर्मुज़ स्ट्रेट में मिसाइल हमले का शिकार हो गया. उस पर हज के दौरान होने वाली अनिवार्य वार्षिक क़ुर्बानी के लिए 480 मवेशी और 1,800 भेड़-बकरियां ले जाई जा रही थीं.

एजाज़ अकबर संघार (30) और जहाज़ पर मौजूद 14 अन्य लोगों को एक व्हाट्सऐप समूह के माध्यम से पता चला कि चार दिन पहले एमवीएस फ़ैज़ ए सुलेमानी मिसाइल हमले के बाद डूब गया था. लेकिन 13 मई 2026 तक 'हाजी अली' पहले ही समुद्र में निकल चुका था. एजाज़ बताते हैं, "रात के तीन बजे थे. हमारी मंज़िल अभी पांच घंटे दूर थी, तभी ओमान के तट के पास एक मिसाइल ने हमारे जहाज़ को निशाना बनाया. हमारे मोबाइल में इतना बैलेंस नहीं था कि भारत में जहाज़ के मालिक को फ़ोन कर पाते, इसलिए हमने सोमालिया के व्यापारी को इसकी सूचना दी. हम सब बुरी तरह डर गए थे. जहाज़ पर मौजूद जानवरों की जान बचाने की कोशिश में निकली दर्दभरी आवाज़ें साफ़ सुनाई दे रही थीं. जीवनरक्षक नाव में केवल 12 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन हम 14 लोग किसी तरह उसी पर खड़े रहे, जब तक ओमान के तटरक्षक हमें बचाने नहीं आ गए."