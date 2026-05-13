सकाळी उठूनी हात माझा कवाडाला
राम नदरी पडला
सकाळी उठूनी झाडीत होते पेठ रस्ता
राजा मारवती देव आलाय रामाचा गुमस्ता
आत्ता सकाळी उठूनी हात माझा कवाडाला
तुळशीच्या वृंदावनी राम नदरी पडला
असं उन्हाळ्याचं ऊन ऊन लागत चईताचं
असे माझे गं पंडीत सोन माझ्या ताईताचं
असं उन्हाळ्याच ऊन लागत गं कपाळाला
बाळा माझ्या पंडीताला दसती दंड गोपाळाला
अशा रस्त्याने चालले पाहीना मी कोणीकड
राया माझ्या देसायाला समुद्राला पाणी चढं
কাটলে ঘুমের ঘোর, হাত দুখানি মোর, দরজাটাকে খোলে।
সাতসকালে দেখি, রামরাজা গো একি, চোখদুটি মোর খুলে।।
কাকভোরে উঠে আমি পাড়ার রাস্তাখানি ঝাঁট দিয়ে যাই।
দিয়াছে মারুতি রাজা রামের খবর তাজা, তাঁহার কৃপায়।।
কাটলে ঘুমের ঘোর, হাত দুখানি মোর, দরজা খুলে ধরে।
দুই নয়নে দেখি, রামরাজা ওই সখী, তুলসীতলার ধারে।।
চৈতি মাসের তাপ, ঊর্ধ্বে উঠিছে ভাপ, গরমে কাহিল হল আমার জীবন।
শোন্ শোন্ পণ্ডিত কান খুলে শোন্, তাবিজে আমার খোকা সোনার মতন।।
কপাল জানে কপাল মানে গনগনে ওই তেজ, গ্রীষ্মকালের রোদ্দুরে তাই লাগল বড়ো বেজ।
মাথায়-কাঁধে ওড়না খোকার শোন্ রে বামুন শোন্, ওই তো আমার প্রাণের গোপাল, সাতটি রাজার ধন।।
পথের পরে হাঁটতে থাকি, সুমুখ পানে চাই — ইদিক উদিক তাকাইনে সই, সিধাই হেঁটে যাই।
পরাণ প্রিয় সোয়ামি সে মোর, লাগছে রে সই খাসা — উঠছে ফেঁপে সাগর পানি, জোয়ার টানেই ভাসা।।