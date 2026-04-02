रीना कहती हैं, “गोंड लोग मक्के की रोटियां ही पसंद करते हैं. उनका मानना है कि कड़े दाने खाने से उनके शरीर कड़क और मज़बूत रहते हैं. उससे पोषण भी ज़्यादा मिलता है.” वह आगे जोड़ती हैं, “सावन [जून से सितंबर] का वक़्त सबसे व्यस्त समय होता है, क्योंकि मक्के के पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और खरपतवार भी.” निदाई (निराई के लिए गोंडी शब्द) का काम ज़्यादातर गांव की महिलाओं द्वारा किया जाता है.

रीना कहती हैं, “मेरी सास मुझे बताती हैं कि उन दिनों वे निदाई के गीत गाती थीं. लेकिन मुझे नहीं आते,” वह थोड़ा झेंपते हुए हंस देती हैं. “अब तो निदाई न करनी पड़े, उसके लिए चारामार दवा डालते हैं.

जिस तरह मक्के के खेतों से खरपतवार ख़त्म किए गए, उसी तरह वक़्त के साथ, खेती से जुड़ी तमाम अन्य परंपराओं की तरह निदाई गीत भी ग़ायब हो गए.

यह स्टोरी मूलतः हिंदी में लिखी गई थी.

रिपोर्टर इस स्टोरी को लिखने में मदद के लिए, प्रदीपन एनजीओ के रामनाथ उइके और छिंदवाड़ा की परार्थ समिति एनजीओ की संस्थापक सदस्य मंजिरी चांदे का धन्यवाद करती हैं. वह गोंडी भाषा समझने में मदद के लिए रीना परतेती, किरण अडमाचे और दीक्षा इनवाती का भी तह-ए-दिल से शुक्रिया अदा करती हैं .

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की मदद से पारी ने ‘लुप्तप्राय भाषा परियोजना’ शुरू की है. परियोजना का मक़सद भारत की संकटग्रस्त भाषाओं का, उन्हें बोलने वाले आम अवाम व उनके जीवन अनुभवों के ज़रिए दस्तावेज़ीकरण करना है.