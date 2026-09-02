अङण यादि पवंदा मूंखे वलण यादि पवंदा
आऊं त परदेसिणि आहियां महिमानु, जीजल मूंखे अङण यादि पवंदा।
Kachchh, Gujarat|
WED, SEP 02, 2026
अङण यादि पवंदा
हिन कच्छी गीत में नौजवान नियाणीअ जो सूर सलो, जेका विहांउ बैदि माइटाणो घरु छॾे रही आहे
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अङण यादि पवंदा मूंखे वलण यादि पवंदा
परिणे बैदि बिदा थी करे साहुरनि में वेंदड़ि हिकड़ी ज़ाल हिकु उदास गीतु ॻाए रही आहे। इन गीत जी धुन ऐं ॿोल ज़ाल जे पंहिंजे परीवार ऐं साहेड़ियुनि सां विछुड़ण जे सूर खे तमामु दिलिसोज़ अंदाज़ में पेश कंदा आहिनि। बिदाई जी परंपरा मुल्क जी केतिरियुनि ई परंपराउनि में आमु आहे। विहांउ जे महिलु ॻाईंदड़ गीत ज़बानी रवायतुनि जे शाहूकारु वरिसे जो हिक अहमु हिस्सो आहिनि।
इहे गीत जेके पंहिंजी बनावति ऐं विषय में सादा नज़र अचनि था, इहे हिक टही खां ॿीं टही खे मिलनि था, सलामत रहनि था ऐं वक़्ति आहिरि मटिबा बि आहिनि। सुञाणप जी समाजी जोड़जक में, ख़ासि तौर ते जेंडर (जिंस) जे मामले में। पीअते समाज में, विहांउ कंहिं औरत जी ज़िंदगीअ जो ख़ासि वाक़ियो नाहे, पर संदसि सुञाणप जे ठहण में बि इन जो अहमु किरदारु हूंदो आहे। अङण, जेके ज़ालुनि जी यादुनि, परीवारनि, साहेड़ियुनि ऐं संदनि आज़ादीअ जा प्रतीक हूंदा आहिनि, उहे विदाई बैदि हुन जे लाइ परावा थी वेंदा आहिनि। संस्कृतियुनि जे इशारे ते हुन जी ज़िंदगीअ जूं ज़रे घटि सभेई शयूं खसिजी वञनि थियूं। इन जे कारणि उन्हनि जे अंदरि तेज़ उधिमा जाॻंदा आहिनि।
मुंद्रा तालुक़े जे भद्रेसर ॻोठ जे मुसलमान मुहाणे जुमे वाघेर जे ॻातलु इहो गीत उन्ही 341 गीतनि मां हिकु आहे, जेके 2008 में शुरू थियल अवामी रेडियो इस्टेशन सुरवाणी रिकार्ड कया हुआ। गीतनि जो इहो संग्रहु कच्छ महिला विकासु संगठन जे ज़रिए पारी ताईं पहुतो आहे। इहे गीत हिन इलाइक़े जी संस्कृति, भाषा ऐं संगीत जो जोड़ पंहिंजे अंदरि सांढे रखनि था। ही संग्रहु कच्छ जी संगीत परंपरा खे बचाइण में मददु करे थो, जेका हाणे ख़तमु थियण ते आहे ऐं रिण जी वारीअ में गुमु थींदी पेई वञे।
औरतुनि लाइ गीतनि ज़रिए सूर सख़्तियूं ऐं ॾुख-ॾोला ॿुधाइणु सवलो आहे, न त त उहे इहे उधिमा आज़ादीअ सां ॿुधाए न सघिंदियूं आहिनि।
કરછી
અંઙણ જાધ પોંધા મૂકે વલણ જાધ પોંધા (૨)
આંઊ ત પરડેસણ ઐયા મેમાણ. જીજલ મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા,મિઠડા ડાડા જાધ પોંધા (૨)
આઊ ત પરડેસણ ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ ત વિલાતી ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા બાવા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે પરડેસણ બાવા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ તા વિલાતી ઐયા મેમાણ, જીજલ મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા કાકા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા પરડેસણ કાકા મેમાણ,માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા મામા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે ઘડી જી મામા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા વિલાતી ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મિઠડા વીરા જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે પરડેસી મેમાણ, વીરા મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
અંઙણ જાધ પોંધા મૂકે વલણ જાધ પોંધા (૨)
આઊ તા રે પરડેસણ ઐયા મેમાણ, માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ તા વિલાતી ઐયા મેમાણ, જીજલ મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા
આઊ તા રે ઘડી જી ઐયા મેમાણ,માડી મૂકે અંઙણ જાધ પોંધા (૨)
અંગણ યાદ પોધા મુકે વલણ યાદ પોધ
सिंधी
अङण यादि पवंदा मूंखे वलण यादि पवंदा (2)
आऊं त परदेसिणि आहियां महिमानु, जीजल मूंखे अङण यादि पवंदा
अङण यादि पवंदा,मिठड़ा ॾाॾा यादि पवंदा (2)
आऊं त विलाइती आहियां महिमानु, माईअ मूंखे अङण यादि पवंदा
आऊं त विलाइती आहियां महिमानु, माईअ मूंखे अङण यादि पवंदा
अङण यादि पवंदा मिठड़ा बाबा यादि पवंदा (2)
आऊं त परदेसिणि बाबा महिमानु, अमड़ि मूंखे अङण यादि पवंदा
आऊं त विलाइती आहियां महिमानु, जीजल मूंखे अङण यादि पवंदा
अङण यादि पवंदा मिठड़ा काका यादि पवंदा (2)
आऊं त परदेसिणि काका महिमानु,माईअ मूंखे अङण यादि पवंदा
अङण यादि पवंदा मिठड़ा मामा यादि पवंदा (2)
आऊं त घड़ीअ जी मामा महिमान, माईअ मूंखे अङण यादि पवंदा (2)
आऊं त विलाइती आहियां महिमानु, जीजल मूंखे अङण यादि पवंदा
अङण यादि पवंदा मिठड़ा वीरा यादि पवंदा (2)
आऊं त परदेसिणि महिमानु, वीरा मूंखे अङण यादि पवंदा
अङण यादि पवंदा मूंखे वलण यादि पवंदा (2)
आऊं त परदेसिणि आहियां महिमानु, माईअ मूंखे अङण यादि पवंदा
आऊं ता विलाइती आहियां महिमानु, जीजल मूंखे अङण यादि पवंदा
आऊं ता रे घड़ीअ जी आहियां महिमानु,माईअ मूंखे अङण यादि पवंदा (2)
अङण यादि पवंदा मूंखे वलण यादि पवंदा
गीत जो क़िस्मु: लोकगीतु
नमूनो: ॻेझ/ लाॾा
गीतु: 4
उन्वानु : अङण यादि पवंदा मूंखे वलण यादि पवंदा
धुन: देवल मेहता
राॻी: जुमा वाघेर, भद्रेसर गांव, ॻोठु। ही 40 वरिह्य जो मुहाणो आहे
साज़: हारमोनियम, ड्रम, बैंजो
रिकॉर्डिंग जो सालु: 2012, कैमवीएस स्टूडियो
गुजराती तर्जुमो: अमद समेजा, भारती गोर
प्रीति सोनी, कैमवीएस जी सेक्रेटरी अरुणा ढोलकिया ऐं कैमवीएस जे प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटरु अमद समेजा खे संदनि सहिकार जे लाइ धन्यवादु। असुलोके गीत जे गुजराती तर्जुमे जे लाइ भारतीबेन गोर जा दिल जी गहिरायुनि सां थोराइता आहियूं
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