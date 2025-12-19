इसलिए जब उस दोपहर मैं अमुलु को अब भी गलियों में मेहनत करते हुए देखती हूं , तो मैं उनसे उनके दिन के बारे में पूछती हूं और हम बातें करने लगते हैं. इसके बाद के पिछले कुछ महीनों में मैंने यह सफ़र उनके साथ कई बार तय किया है, और अक्सर अपना कैमरा भी साथ रखा है.

उनके साथ चलते हुए मुझे समझ आता है कि एक महिला सब्ज़ी विक्रेता होना कितना कठिन है, ख़ासकर ऐसे शहर में जिसे महिलाओं की सुरक्षा या ज़रूरतों की ज़रा भी परवाह किए बिना डिज़ाइन किया गया है. वह कहती हैं, “मैं पूरा दिन चलती रहती हूं और मेरी ऊर्जा का अकेला स्रोत पानी ही होता है. जब पेशाब जाने की ज़रूरत होती है, तो कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं मिलता. इसलिए मुझे खुलेआम, दिन के उजाले में, सुनसान जगहें ढूंढकर पेशाब करना पड़ता है. और मुझे डर लगता है. माहवारी के दिनों में यह और भी मुश्किल हो जाता है. उन दिनों मुझे इतनी एलर्जी और ज़ख़्म हो जाते हैं कि मैं चल भी नहीं पाती.”

चेन्नई की गलियों में पूरा दिन बिताने के बाद भी, शाम तक सारी सब्ज़ियां नहीं बिक पातीं. तब हम उत्तर चेन्नई के विमको नगर की ओर चलते हैं. वहां अमुलु अपना ठेला सड़क किनारे खड़ा कर देती हैं और पहियों में ज़ंजीर डालकर ताला लगा देती हैं. बची हुई सब्ज़ियां प्लास्टिक के क्रेट में रखकर वह वहां से कावरईपेट्टई के लिए ट्रेन पकड़ती हैं. यह सफ़र लगभग 45 मिनट का होता है.

ट्रेन में अमुलु महिला डिब्बे में चढ़ती हैं. वह कहती हैं, “जिन दिनों बिक्री अच्छी नहीं होती उन दिनों मैं ट्रेन में ही बची हुई सब्ज़ियां बेचने की कोशिश करती हूं.” ट्रेन से उतरने के बाद वह एक ऑटो पकड़ने के लिए लगभग एक किलोमीटर पैदल चलती हैं, जो उन्हें पुदुवोयल गांव के बस स्टैंड तक ले जाता है. बसों का समय अनियमित रहता है, इसलिए 10 से 60 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता है. बस मिलने के बाद अंजातम्मनगुडी बस स्टॉप तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं. वहां से कीलरकंडीगई गांव में स्थित अमुलु का घर अभी और 2 किलोमीटर दूर है. अगर बेटा घर पर होता है, तो वह अपनी मां को दोपहिया वाहन से लेने आ जाता है. लेकिन ज़्यादातर दिनों में अमुलु यह दूरी भी पैदल ही तय करती हैं. इसमें और 25 मिनट जुड़ जाते हैं.

घर तक की यह लंबी यात्रा पूरी करते-करते रात के लगभग 9 बज जाते हैं. दिन के अंत में उनके पास थोड़े से पैसे, हाथ में कुछ बची-खुची सब्ज़ियां और सामने घर का ढेर सारा काम होता है. जब तक वह खाना बनाती हैं, परिवार को खिलाती हैं, सफ़ाई करती हैं और सोने की तैयारी करती हैं, तब तक रात के 11 बज जाते हैं.