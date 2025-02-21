Mumbai, Maharashtra|
FRI, FEB 21, 2025
ଯୌନଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସା (ଏସଜିବିଭି) ଉପରେ ପରୀର ସିରିଜ୍
ମହିଳାମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯୌନଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସା (ଏସଜିବିଭି) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯୌନ ବ୍ୟବସାୟ, ଦେଶାନ୍ତରଣ, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର କଥା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ମହିଳାମାନେ କିପରି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କଥା ତାହାର ଏକ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ରହିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ‘ପ୍ରେମର ଛଦ୍ମବେଶରେ’ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିୟମ କ’ଣ ରହିଛି ଓ ଏହା କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ ଓ ବିଚାର ପାଇଁ କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ଅପରାଧ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସିରିଜ୍, ମେଡେସିନ୍ସ ସାନସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ସ (ଏମଏସଏଫ୍)/ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡର୍ସ, ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସିରିଜ୍
Author
Translator
5. ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ
ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟେବଳ ଦାମିନୀ, ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
4. ‘ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ପାଦରେ ରଖୁଥିଲେ’
ଅନୈତିକ ମାନବ ଚାଲାଣ ପୀଡ଼ିତା କଜରି ଶୁଣାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି । ଓକିଲ, ପୋଲିସ ଓ ଅଦାଲତଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କାହାରି କାନରେ ପଡ଼େନି
3. ‘ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଚାହୁଁନାହିଁ’
ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ସଂପର୍କୀୟ ଓ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଓ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ଆସାମର ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ, କୋମଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ‘ଖସି ଯାଇ’ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ବେଶ୍ୟାଳୟରେ । ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ଷଣକାରୀ
2. ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍
ଯୌନ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ହିଂସା ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତହୀନ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁମିତ ନିଜ ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଚୟକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ବାକି ଅଛି
1. ବାନ୍ସ୍ୱାରା : ଘରୋଇ ବନ୍ଧନ ଯାହା ବାନ୍ଧିଥାଏ ଓ ଚାପିଥାଏ
କୁଶଲଗଡ଼ ତହସିଲର ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଭିଲ୍ ଯୁବତୀ ଦିୟାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନିଆଗଲା, ଅଟକ ରଖାଗଲା, କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ହିଂସାତ୍ମକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଭଳି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମାମଲାରେ ବିବାହ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ଓ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ଭଳି ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଯାଉଛି
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-or