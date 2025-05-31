Mumbai, Maharashtra|
SAT, MAY 31, 2025
यौन व जेंडर आधारित हिंसा की कहानियां
महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध कई रूपों में सामने आते हैं, यौन और जेंडर आधारित हिंसा (एसजीबीवी) पर केंद्रित ये कहानियां हमें यही बताती हैं. इनमें सेक्स वर्क, पलायन, जेंडर पुष्टिकरण सर्जरी और एक महिला पुलिसकर्मी की अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ न्याय की लड़ाई जैसे विषय शामिल हैं. इन सभी मसलों के पीछे पितृसत्तात्मक सोच छिपी है, जो यह तय करना चाहती है कि महिलाएं कैसे रहें और जिएं. इन कहानियों में, महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के सामान्यीकरण और ‘प्यार’ में फंसाकर युवा लड़कियों की तस्करी जैसे मामले भी सामने आते हैं. इन मामलों में क़ानून क्या कहता है और उसके पालन में कितना समय लगता है, इन सभी मुद्दों का भी जेंडर आधारित अपराध के संदर्भ में उल्लेख किया गया है. मेडेसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ़)/डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया के साथ पारी की एक छोटी शृंखला
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5. न्याय की तलाश में भटकती यौन हमले की शिकार महिला पुलिसकर्मी
जब कॉन्स्टेबल दामिनी के साथ काम के दौरान तीन लोगों ने कथित रूप से बलात्कार किया, जिनमें उनका वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल था, तब उनका सामना व्यवस्था की विद्रूपता से हुआ, जो उनके ख़िलाफ़ एकजुट खड़ी था. यह न्याय के लिए जारी उनकी लड़ाई की कहानी है
4. 'वे मुझे हर वक़्त नंगे पैर रखते थे'
तस्करी की त्रासदी के बाद कजरी अपनी ज़िंदगी के बीते 10 सालों के टूटे हिस्सों को जोड़ने में लगी हैं. उनके पिता वकीलों, पुलिस और अदालतों से गुहार लगाते फिर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है
3. 'मैं घर नहीं जाना चाहती'
यौनिक और लैंगिक हिंसा अक्सर रिश्तेदारों और परिचितों द्वारा की जाती है. असम की रहने वाली युवा लड़की, कोमल के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो आख़िर में 'भाग कर' दिल्ली के वेश्यालयों तक पहुंचीं. उन्हें जीवन में दूसरी बार बचाया गया और पुलिस उन्हें वापस उसी घर में भेज रही है जहां उनका कथित बलात्कारी रहता है
2. ख़ुद की तलाश में मुब्तला सुमित
यौनिक और लैंगिक हिंसा कई रूप में हो सकती है. पारिवारिक प्रतिरोध से लेकर अंतहीन चिकित्सकीय और क़ानूनी लालफीताशाही तक, सुमित ने अपनी जेंडर की पहचान को फिर से हासिल करने के लिए एक कठिन यात्रा तय की है, और उन्हें अभी भी मीलों चलना है
1. बांसवाड़ा: शादी की आड़ में लड़कियों की तस्करी
कुशलगढ़ तहसील में, 19 साल की दिया के साथ बदले की भावना से किया गया गैंगरेप, उसके अपहरण से शुरू हुआ. उसे बंधक बनाकर रखा गया, काम करवाया गया, हिंसक यातनाएं दी गईं और फिर छोड़ दिया गया. उसके जैसी कई युवा लड़कियों को शादी की आड़ में अगवा कर तस्करी करके, ज़िले से बाहर ले जाया जा रहा है
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