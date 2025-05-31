1. बांसवाड़ा: शादी की आड़ में लड़कियों की तस्करी

कुशलगढ़ तहसील में, 19 साल की दिया के साथ बदले की भावना से किया गया गैंगरेप, उसके अपहरण से शुरू हुआ. उसे बंधक बनाकर रखा गया, काम करवाया गया, हिंसक यातनाएं दी गईं और फिर छोड़ दिया गया. उसके जैसी कई युवा लड़कियों को शादी की आड़ में अगवा कर तस्करी करके, ज़िले से बाहर ले जाया जा रहा है