New Delhi, National Capital Territory of Delhi|
TUE, AUG 25, 2026
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਡਟ ਗਏ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਮੀਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ। 2026 ਦੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ 36 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ... ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
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7. ਬਰਗਰ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮੁੜਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼਼ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ
6. ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
5. ‘ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੌਣ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?’
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ
4. ਜਮਹੂਰੀਅਤ- ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
3. ‘ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ'
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ
2. ‘ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ’
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਾਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
1. ‘ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ’
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ
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