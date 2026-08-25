New Delhi, National Capital Territory of Delhi|
TUE, AUG 25, 2026
जंतर मंतरवर जेन झी
या कथा 'जनरेशन झेड'च्या नेतृत्वाखालील अशा आंदोलनाचा आढावा घेतात, ज्याने वारंवार फुटणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांच्या मुद्द्याला हात घातला. या आंदोलनाने परीक्षा व भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व जनविश्वास निर्माण करण्यासाठी एका व्यापक मोहिमेला चालना दिली. नवी दिल्लीतील जंतरमंतर आणि देशभरात जून व जुलै २०२६ दरम्यान ही आंदोलने झाली; केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच ती थांबली. ३६ दिवस चाललेल्या या आंदोलनांनी बेरोजगारीबद्दलची निराशा आणि सार्वजनिक संस्था, व्यापक व्यवस्था व शासनप्रणालीवरील विश्वासाचे डळमळीत होत चाललेले स्वरूप यांबाबत आवाज उठवण्याचे एक व्यासपीठ म्हणून काम केले
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7. बर्गर, लंगर अन् न संपणारी रसद
जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान पुकारण्यात आलेल्या उपोषणाने लाखो लोकांचं लक्ष वेधून घेतलं. पण यात चर्चा झाली ती आंदोलकांना पुरवलेल्या जेवणाची. जनतेकडून मिळालेल्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे इथल्या हजारो आंदोलकांना कधीच उपाशी राहावं लागले नाही
6. दिल्ली पोलिस पुस्तकांना अडवू शकले नाही
दिल्लीत झालेलं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अनेक कारणांनी चर्चेचं ठरलं. यातलाच एक अभिनव उपक्रम म्हणजे विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेलं फिरतं ग्रंथालय
5. ‘मुलींना परत परत परीक्षेला कोण बसू देईल?’
सरकारी नोकरीचं स्वप्नं बाळगणाऱ्या अनेक महिलांना आधी पुरुषप्रधान समाजाचा सामना करावा लागतो. त्यात आता भर पडलीये ती भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्थेची. पेपर फुटणं किंवा थेट परीक्षाच रद्द होणे यासारख्या घटनांमुळे अनेकींची स्वप्नं अधुरी राहतात
4. लोकशाही – सतत रूप बदलणारी
सरकारकडे न्याय आणि जबाबदेही मागण्यासाठी देशातील तरुण विद्यार्थी आंदोलकांचे विविध आवाज आज एकत्र आले आहेत. यातच एक कवी लोकशाहीच्या स्वरूपावर चिंतन करतोय
3. ‘आम्ही संतापलोय म्हणून इथं आहोत’
दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला कोलकात्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. पश्चिम बंगालमधली विविध शहरं आणि गावांमधून आलेल्या तरूणांनी या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला
2. ‘माझ्यासारख्या आईसाठी ही मुलं आंदोलन करतायत’
नीट परीक्षेतल्या प्रचंड त्रुटी आणि गैरव्यवहारामुळे लाखो, विशेषतः वंचित आणि शोषित समाजातल्या विद्यार्थी उद्ध्वस्त झाले आहेत. काही जणांसाठी मात्र ही परीक्षा त्यांच्या शिक्षणाचा आणि आयुष्याची अखेरची घंटा ठरली आहे
1. ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई!
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून, खेडोपाड्यातून हजारो तरुण-तरुणी सध्या दिल्लीतील रस्त्यावर जमले आहेत. जंतर मंतर इथं सुरू असलेलं आंदोलन आणि संसदेवरील मोर्चात सहभागी होण्यासाठी ही सर्व पोरं राजधानीत आली अन् आपल्या अस्तिवाच्या लढाईसाठी उभी राहिली
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