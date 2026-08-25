New Delhi, National Capital Territory of Delhi|
TUE, AUG 25, 2026
আপন হতে বাহির হয়ে যন্তর মন্তরে জেন-জি
জেন-জি’র নেতৃত্বাধীন আন্দোলন ঘিরে পারি’র এই প্রতিবেদন সংকলন। দেশজুড়ে বারবার নানান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের ফুলকি জ্বলে ওঠে। ক্রমশ সেই ধিকিধিকি প্রতিরোধ রূপান্তরিত হয় সর্বব্যাপী আন্দোলনের দাবানলে। পরীক্ষা ও চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং এই সরকারি ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা পুনর্বহাল করার দাবিতে সোচ্চার হয় নতুন প্রজন্ম। সূচনালগ্নে বিক্ষোভ আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল নয়াদিল্লির যন্তর মন্তর, তবে শিগগির তার আঁচ ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। ২০২৬ সালের জুন-জুলাই-অগস্ট জুড়ে চলে এই প্রতিবাদ। শেষমেশ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর তা প্রশমিত হয়। একনাগাড়ে ৩৬ দিন ধরে চলা যন্তর মন্তরের এই বিক্ষোভ শুধু পরীক্ষা-দুর্নীতির প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বেকারত্ব ঘিরে হতাশা, সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে গোটা শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতার সংকট — সবমিলিয়ে তরুণদের সর্বাত্মক ক্ষোভ প্রকাশের একটা মঞ্চ হয়ে ওঠে এই আন্দোলন
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7. যদি হয় সুজন, অভুক্ত থাকে কোন্ জন?
যন্তর মন্তরের অনশন অবস্থান একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তেমনি আবার বিক্ষোভে সামিল হাজার হাজার প্রতিবাদীর পেট ভরাতেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সাধারণ নাগরিকেরা
6. পুলিশের লাঠিতে দমেনি যন্তর মন্তরে ছাত্রদের লাইব্রেরি
রাজধানীতে চলতে থাকা অভিনব সব প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম সৃজনশীল উদ্যোগ ছিল ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের নিজেদেরই গড়ে তোলা এক চলমান পাঠাগার
5. ‘মেয়েদের বারবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ কে দেবে বলুন তো?’
কর্মক্ষেত্রে যোগদানের জন্য সরকারি চাকরির স্বপ্ন দেখেন যে মেয়েরা, তাঁদের লড়াই এখন কেবল এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধেই নয়, পাশাপাশি একটি ত্রুটিপূর্ণ ও বিকল পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও নিরন্তর তাঁদের সংগ্রাম
4. যেটুকুনি ছিল পড়ে মেয়েটির তাহা...
ভারতের তরুণ, প্রতিবাদী ও ছাত্রসমাজের বহুস্বর আজ ন্যায়বিচার ও জবাবদিহির দাবিতে কোরাসে পরিণত হয়েছে। সেই গণতান্ত্রিক আবহের-ই উদযাপন এই কবিতা
3. 'প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে, তাই এসেছি এখানে'
দেশের রাজধানীতে আন্দোলনরত নতুন প্রজন্মের প্রতি সংহতি জানিয়ে কলকাতার মহামিছিলে উপস্থিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শহর-গ্রাম-গঞ্জের তরুণ সমাজ
2. ‘আমার মতো মায়েদের কথা ভেবেই পথে নেমেছে ছাত্ররা’
নীট পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়মের শিকার লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা। এঁদের কেবল পড়াশুনো নয়, জীবনের অধ্যায়েও ইতি টেনেছে পরীক্ষা-দুর্নীতি
1. ‘সংসদে জানাতে এসেছি যে, আমরা বেঁচে আছি’
যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচি ও সংসদ ভবন অভিযানে সামিল হতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছোটো ছোটো শহর-গ্রাম থেকে তরুণ প্রজন্ম হাজারে হাজারে এসে জড়ো হয়েছিলেন দিল্লিতে
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