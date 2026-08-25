New Delhi, National Capital Territory of Delhi|
TUE, AUG 25, 2026
जंतर-मंतर पर जेन जी के हुंकार
जेन जी के अगुआई में चल रहल आंदोलन के बात करे वाला कहानी सब के कड़ी. ई आंदोलन बेर-बेर हो रहल पेपर लीक के मामला सामने लेके आइल आ परीक्षा आ भरती मामला में पारदर्शिता, जवाबदेही आ भरोसा बहाल करे के मांग उठइलक. जून आ जुलाई 2026 में जंतर-मंतर समेत पूरा देस में प्रदर्शन भइल. जबले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे देलन, तबले ई आंदोलन चलत रहल. 36 दिन ले चलल ई आंदोलन बेरोजगारी से त्रस्त नौजवानन के आपन बात कहे के मंच बन गइल. सरकारी संस्थान, व्यवस्था आ शासन पर गहरात अविश्वास के पीड़ा भी एह प्रदर्शन में खुल के सामने आइल
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7. बर्गर, लंगर आ आंदोलन, जेकरा भूखो ना हरा पाइल
दिल्ली के जंतर-मंतर पर भइल प्रदर्शन आ अनशन लाखन लोग के ध्यान अपना ओरी खींचलक. तबो हजारों के तादाद में उहंवा पहुंचल प्रदर्शनकारी के भुखल रहे के नौबत कबो ना आइल
6. दिल्ली पुलिस ई लाइब्रेरी ना बंद करा सकल
राजधानी में विरोध प्रदर्शन के अतरंगी तरीकन में, छात्र लोग द्वारा छात्रन खातिर शुरू कईल मोबाइल लाइब्रेरी सबसे रचनात्मक तरीकन में से एक रहे
5. ‘लईकिन के परीक्षा में बईठे के अवसर बहुत कम बा’
राज्य स्तरीय परीक्षा पास कर के कार्यबल में शामिल होखे के सपना देखे वाली लईकियन के पितृसत्तात्मक बाधा पार करे खातिर पहले से कहीं ढेर संघर्ष करे पड़ रहल बा; अइसना में दोषपूर्ण परीक्षा व्यवस्था उन्हनी खातिर दोहरा मार साबित हो रहल बा
4. प्रजातंत्र-जेकर रंग-रूप बदलत रहेला
देस भर के जवान छात्र प्रदर्सनकारी कुल के फरके-फरके बोली में इन्साफ के आवाज औरी जवाबदेही के मांग सामिल हो के एक हो जाता. एगो कबि जुग-ज़माना के इ रूप आ चाल प नजर डालता
3. ‘हमनी के भीतरी गुस्सा बा, एसे एइजा आईल बानी जा’
पश्चिम बंगाल के शहरन आ गांवन से आईल युवा लोग देश के राजधानी में प्रदर्शन कर रहल लोगन के समर्थन में कोलकाता पहुंचल
2. 'छात्र कुल के बिरोध हमरा जइसन महतारी खातिर बा'
नीट परीक्षा में भईल भारी गड़बड़ी से लिखे पढ़े वाला लईका, बिसेस कर के हाशिया पर जिए वाला वंचित समुदाय से आवे वाला छात्र लोग बहुत खराब से परभावित भईल बा. कुछ छात्र लोग खातिर त इ ओ सब के पढ़ाई के आखिरी पन्ना साबित भईल
1. ‘हम दिल्ली याद दिलावे अइनी कि हमनियो के वजूद बा'
देस के छोट-छोट शहर आ गांव-देहात से हजार-हजार के तादाद में नौजवान लोग दिल्ली पहुंचल, जंतर-मंतर पर होखे वाला प्रदर्शन आ संसद ले मार्च में हिस्सा लेलक
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