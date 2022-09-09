SANGUR, PUNJAB|
FRI, SEP 09, 2022
بانس کے سہارے چلتی زندگی اور اس سے جڑے کام
اتراکھنڈ سے لے کر آسام تک، اروناچل پردیش سے تمل ناڈو تک، اور بہت سی دوسری ریاستوں میں بھی، دیہی ہندوستان کے لوگ بانسوں سے مختلف قسم کے کام کرتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ٹھیکہ داروں کے لیے لمبی دوری تک ڈھو کر لے جاتے ہیں، تو کچھ اس سے ٹوکری اور جھاڑو بناتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ذات پر مبنی پیشوں کو ٹکر دینے کے لیے اس سے بُنائی کا کام کرتے ہیں۔ لیکن بانس سے بنی چیزوں کی مانگ میں بھلے ہی اضافہ ہو رہا ہو اس سے آمدنی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ دوسرے کام کی تلاش میں شہروں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ پیش ہے دیہی ہندوستان سے بانس کی اس دنیا پر مبنی پاری کی اسٹوریز
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12. بستر: بانس کے بندوق سے بھگوان کو سلامی
چھتیس گڑھ میں منعقد ہونے والے سالانہ گونچا تہوار میں، مقامی آدیواسی لوگ انوکھے طریقے سے اپنے بھگوان کو سلامی پیش کرتے ہیں
11. شیرنگ بھوٹیا: پاک یونگ کے تیر و کمان ساز
سکّم کے تیر اندازی کے بازار پر ہائی ٹیک آلات کا قبضہ ہے۔ لیکن ۸۳ سالہ شیرنگ دورجی بھوٹیا آج بھی روایتی طریقے سے تیر و کمان بناتے ہیں۔ یہ اسٹوری اُس ریاست کی ہے، جس نے اولمپک میں ہندوستان کی ۳ بار نمائندگی کی ہے
10. اِچلکرنجی کے سجاوٹی تورن نایاب ہونے کے دہانے پر
مہاراشٹر کے اچلکرنجی شہر کے مرلی دھر جواہرے، ۷۰ سال کی عمر میں بڑی محنت سے کاغذ اور بانس سے بننے والے تورن (دروازے پر لٹکائی جانے والی سجاوٹیں) تیار کرتے ہیں۔ انہیں ابھی بھی اپنی اس دستکاری پر فخر ہے جسے آج کل کوئی سیکھنا نہیں چاہتا ہے
9. تلنگانہ کے ٹوکری بنانے والے – لاک ڈاؤن میں قید
کووڈ- ۱۹ لاک ڈاؤن نے تلنگانہ کے کانگل گاؤں میں ٹوکریوں کی تجارت کو بند کر دیا ہے۔ ٹوکری بنانے والے ییروکُلا ایس ٹی برادری کے لوگ، فی الحال زرعی کاموں اور پی ڈی ایس سے ملنے والے چاول اور راحت پیکیجوں پر منحصر ہیں
8. مرجھاتے ہوئے مہوا، برباد ہوتی ٹوکریاں اور خاموش ہاٹ
کووڈ- ۱۹ لاک ڈاؤن نے چھتیس گڑھ میں رہنے والی کمار برادری، خاص طور سے کمزور آدیواسی جماعت، جو ٹوکریاں بن کر اور مہوا کے پھل بیچ کر چند روپے کماتی ہے، کی نازک اقتصادیات کو تار تار کر دیا ہے
7. خاص نظر سے بنی ٹوکری
میزورم کے راجیو نگر کے ایک نابینا دست کار، دیبہال، یادداشت کی بنیاد پر اور چھو کر گزشتہ ۵۰ برسوں سے معاش کے لیے خوبصورت ٹوکریاں بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ابھی بانس کا بھی گھر بنا سکتے ہیں
6. جیتی کے آخری رِنگل بُنکر
نین رام بجیلا، جو دیہی اتراکھنڈ میں بانس کے سامان بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرے آرٹ کی طرح ہی ان کا بھی کام تحمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن کم اجرت اور ریاست کی طرف سے تعاون نہ ملنے کی وجہ سے، ان کے بیٹوں نے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا ہے
5. دھوبری ضلع کے بانس کاٹنے والے
آسام میں برہم پتر ندی کے کُنٹیر جزیرہ پر رہنے والے معین الدین پرمانِک بانس کاٹنے کا کام کرنے دھوبری آتے ہیں۔ لیکن اب یہ کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے اور ڈیلی ویج ورکرز کے لیے دوسرے متبادل بہت کم بچے ہیں
4. میک اِن انڈیا: بانس اور پتوں سے بنی ٹوپیاں
اوڈیشہ کے دیہی علاقوں میں کسان، مزدور اور چرواہے کام کرتے وقت نزاکت سے بُنے ہوئے ’رین ہیٹ‘ پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ آدیواسیوں کے ذریعے بنائی گئی ان ٹوپیوں کو سائیکل پر لاد کر لمبی دوری طے کرتے ہیں اور انہیں بیچتے ہیں
3. ’تمام مہاجرین آوارہ کتوں کی مانند ہیں‘
بولانگیر، اوڈیشہ کی کملا اور دیگر پہاڑیوں کو آدیواسی کے طور پر خود کو تسلیم کروانے اور اپنے حقوق پانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے
2. بسواس اور ان کی سائیکل پر لدا بانس
رتن بسواس تقریباً ۲۰۰ کلوگرام وزن کے بانسوں سے لدی سائیکل کو ۱۷ کلومیٹر سے کھینچ رہے ہیں
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https://ruralindiaonline.org/articles/بانس-کے-سہارے-چلتی-زندگی-اور-اس-سے-جڑے-کام